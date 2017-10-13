-
-
04.04.2017 17:00Резервная команда «Барселоны» забила 12 мячей в одной игре. После матча выяснилось, что футболисты соперника сдавали игру, а затем команда вообще снялась с чемпионата. «Бомбардир» рассказывает самое главное об этой истории, уже повлекшей за собой первые аресты.8
-
25.01.2016 19:26Голкипер «Браги» Станислав Крицюк подписал контракт с «Краснодаром» и впервые сыграет в РФПЛ. До этого он лишь в юности выступал во втором дивизионе. Вспоминаем других русских игроков, о которых мы узнали после выступлений за зарубежные клубы.6