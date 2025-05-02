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Китай. Суперлига
Команды
Чэнду Жунчэн
Новости
€ 4,13 млн
Чэнду Жунчэн - новости команды
Чэнду
Китай. Суперлига
Стадион:
Финикс Хилл
Тренер:
Джон Алоизи
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Российский игрок может упустить титул чемпиона Китая, его клуб растерял 9 из 12 очков отрыва
25 октября
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
Сорокин сравнил цены на продукты в России и Китае
4 сентября
«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого
22 августа
2
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
Российский игрок не реализовал послематчевый пенальти в Кубке Китая, его клуб вылетел
22 июля
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля
Стало известно, за счет чего «Спартак» будет побеждать при Карседо
20 февраля
1
Сорокин поставил под сомнение величие Мбаппе: «Не удивил, не возил»
20 февраля
Сорокин назвал клуб РПЛ, где его «гасили»
20 февраля
1
«Был закопан и сам себя откапывал»: экс-игрок сборной России философски описал карьеру
20 февраля
2
Жену российского игрока дерзко обокрали в Лондоне
20 февраля
28
«Торино» едва не подписал российского защитника
7 февраля
2
Фото
Российский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло китайскому клубу в серии пенальти
26 января
1
Трансляция
«Динамо» – «Чэнду Жунчэн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026
26 января
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил бронзового призера чемпионата Китая
20 января
2
Слуцкий объяснил поражение «Шанхай Шэньхуа» от «Чэнду Рончен»
2025.05.02 20:08
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая, впервые проиграв в этом сезоне
2025.05.02 16:50
«Шанхай Порт» – «Чэнду Рончен»: прогноз и ставки на матч Суперлига 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.70
2025.04.19 12:10
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
2025.01.25 17:26
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
2024.11.02 01:11
2
Главные новости
16-летний вингер «Ростова» перейдет в ЦСКА
16:29
Фото
Пуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
6
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
18
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
8
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
18
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
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