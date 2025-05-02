Слуцкий объяснил поражение «Шанхай Шэньхуа» от «Чэнду Рончен»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги проигранного матча с «Чэнду Рончен».

Команды встречались в 10-м туре китайской Суперлиги.

«Шэньхуа» уступил на выезде со счетом 0:1.

Это их первое поражение в текущем чемпионате.

«Я ожидал такой сценарий: две равных команды и трудная игра. Тот, кто лучше реализует шансы, побеждает в таких матчах.

Мы сегодня создавали моменты, но, к сожалению, несколько раз не воспользовались этим. Сегодня нам не повезло, мы совершили ошибку.

Думаю, ошибаться нормально. Когда соперник отходит в оборону, становится труднее создавать моменты. Как я уже говорил, важно реализовывать то, что есть», – заявил Слуцкий.