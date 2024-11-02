Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий дал комментарии перед игрой с «Чэнду Рончен».

Команды встретятся в субботу в 10:30 мск.

Параллельно будут играть «Шанхай Порт» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Перед заключительным туром чемпионата Китая «Шэньхуа» идет на 2-м месте с 74 очками.

«Шанхай Порт» лидирует с 75 баллами.

– Каждый может ощутить важность этой игры, исходя из турнирной таблицы. Соперник очень силен, особенно в сочетании с домашней атмосферой.

Нам нужно показать лучший психологический настрой и конкурентоспособность. Это будет трудная, но наверняка очень эмоциональная игра.

Снизить психологическое давление на команду непросто. Для этого нужно больше опыта. Так как нам нужна только победа, будет труднее сохранять баланс между обороной и атакой, но мы точно проведем матч активно.

– Планируете ли вы удивить стартовым составом или изменить игровую схему?

– Если схема весь сезон была эффективной, менять что-то на последнюю игру может быть слишком рисковано.

Мы не будем совершать резких движений, но приложим все усилия ради победы.