«Динамо» – «Чэнду Жунчэн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Вчера, 16:05
Динамо
26.01.2026, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Чэнду Жунчэн
39' Х. Хосе Касерес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Курбан Расулов
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
28
Кирилл Исаев
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
44
Рубенс
ЛП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
79
Максим Балахонов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
89
Глеб Мирошниченко
АП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
61
Александр Хубулов
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Статистика матча Динамо - Чэнду Жунчэн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Динамо» против «Чэнду Жунчэн» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Чэнду Жунчэн»

«Динамо» – «Чэнду Жунчэн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Товарищеские матчи Чэнду Жунчэн Динамо
