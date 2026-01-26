26.01.2026, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
79
Максим Балахонов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
89
Глеб Мирошниченко
АП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
61
Александр Хубулов
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Статистика матча Динамо - Чэнду Жунчэн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Динамо» против «Чэнду Жунчэн» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Чэнду Жунчэн»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»