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«Шанхай Порт» – «Чэнду Рончен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

19 апреля 2025 12:01
Шанхай Порт - Чэнду Рончен
20 апр. 2025, воскресенье 14:35 | Китай. Суперлига, 8 тур
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1.7
Победа «Шанхай Порт» – коэффициент 1.70
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20 апреля 2025 года в рамках 8 тура китайской Суперлиги состоится матч между «Шанхай Порт» и «Чэнду Рончен» на стадионе SAIC Motor Pudong Arena. Обе команды набрали по 14 очков, что позволяет им быть в верхней части турнирной таблицы, но обе изредка сталкиваются с трудностями в защите. Это будет напряженная встреча, в которой обе команды будут бороться за важные три очка.

«Шанхай Порт»

«Шанхай Порт» продемонстрировал стабильные результаты в последних матчах Суперлиги, не проигрывая в 8 последних играх. С командой работает сильный тренерский штаб, а также есть хороший атакующий состав, в том числе Густаво, который с 5 голами является одним из лучших бомбардиров клуба. В последних матчах команда также демонстрирует уверенную атакующую игру, забив в среднем 2.20 гола за игру. Однако защита иногда подводит, и в последних 5 играх команда пропустила 10 голов, что является не самым лучшим показателем.

«Чэнду Рончен»

«Чэнду Рончен» также не проигрывает в последних пяти играх, что говорит о хорошей текущей форме. Несмотря на скромный состав по сравнению с «Шанхай Порт», команда демонстрирует крепкую защиту, пропустив в среднем всего 0.40 гола за последние 5 матчей. В атаке они также не теряются, забив 8 голов в тех же играх. Фелипе, лучший бомбардир команды, активно помогает в создании голевых моментов. Однако в личных встречах с «Шанхай Порт» они не раз проигрывали, и это накладывает отпечаток на их мотивацию в этом поединке.

Факты о командах

«Шанхай Порт»:

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в 17 последних играх.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.

«Чэнду Рончен»:

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
4
Забитых мячей
6
1.33
В среднем за матч
2
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 3
20.04.2025
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 28 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
18.10.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Порт
2 : 0
22.05.2024
Чэнду Рончен

Прогноз

«Шанхай Порт» выглядит фаворитом встречи, учитывая свою атакующую мощь и стабильные результаты в последних играх. В то же время «Чэнду Рончен» показывает отличные результаты в обороне и имеет неплохие шансы забить в ответ, но их нападение явно не так опасно, как у хозяев. Важно отметить, что в последних играх обе команды забивали в среднем по 2 и более голов за матч.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шанхай Порт» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Шанхай Порт» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.7
Победа «Шанхай Порт» – коэффициент 1.70
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Автор: Ланьков Роман
Китай. Суперлига Чэнду Рончен Шанхай Порт
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