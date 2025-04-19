20 апреля 2025 года в рамках 8 тура китайской Суперлиги состоится матч между «Шанхай Порт» и «Чэнду Рончен» на стадионе SAIC Motor Pudong Arena. Обе команды набрали по 14 очков, что позволяет им быть в верхней части турнирной таблицы, но обе изредка сталкиваются с трудностями в защите. Это будет напряженная встреча, в которой обе команды будут бороться за важные три очка.

«Шанхай Порт»

«Шанхай Порт» продемонстрировал стабильные результаты в последних матчах Суперлиги, не проигрывая в 8 последних играх. С командой работает сильный тренерский штаб, а также есть хороший атакующий состав, в том числе Густаво, который с 5 голами является одним из лучших бомбардиров клуба. В последних матчах команда также демонстрирует уверенную атакующую игру, забив в среднем 2.20 гола за игру. Однако защита иногда подводит, и в последних 5 играх команда пропустила 10 голов, что является не самым лучшим показателем.

«Чэнду Рончен»

«Чэнду Рончен» также не проигрывает в последних пяти играх, что говорит о хорошей текущей форме. Несмотря на скромный состав по сравнению с «Шанхай Порт», команда демонстрирует крепкую защиту, пропустив в среднем всего 0.40 гола за последние 5 матчей. В атаке они также не теряются, забив 8 голов в тех же играх. Фелипе, лучший бомбардир команды, активно помогает в создании голевых моментов. Однако в личных встречах с «Шанхай Порт» они не раз проигрывали, и это накладывает отпечаток на их мотивацию в этом поединке.

Факты о командах

«Шанхай Порт»:

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в 17 последних играх.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.

«Чэнду Рончен»:

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи 33% (1) 0% (0) 67% (2) 4 Забитых мячей 6 1.33 В среднем за матч 2 2:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Китай. Суперлига, 8 тур Шанхай Порт 1 : 3 Чэнду Рончен Китай. Суперлига, 28 тур Чэнду Рончен 3 : 1 Шанхай Порт Китай. Суперлига, 13 тур Шанхай Порт 2 : 0 Чэнду Рончен

Прогноз

«Шанхай Порт» выглядит фаворитом встречи, учитывая свою атакующую мощь и стабильные результаты в последних играх. В то же время «Чэнду Рончен» показывает отличные результаты в обороне и имеет неплохие шансы забить в ответ, но их нападение явно не так опасно, как у хозяев. Важно отметить, что в последних играх обе команды забивали в среднем по 2 и более голов за матч.

Рекомендованные ставки: