20 апреля 2025 года в рамках 8 тура китайской Суперлиги состоится матч между «Шанхай Порт» и «Чэнду Рончен» на стадионе SAIC Motor Pudong Arena. Обе команды набрали по 14 очков, что позволяет им быть в верхней части турнирной таблицы, но обе изредка сталкиваются с трудностями в защите. Это будет напряженная встреча, в которой обе команды будут бороться за важные три очка.
«Шанхай Порт»
«Шанхай Порт» продемонстрировал стабильные результаты в последних матчах Суперлиги, не проигрывая в 8 последних играх. С командой работает сильный тренерский штаб, а также есть хороший атакующий состав, в том числе Густаво, который с 5 голами является одним из лучших бомбардиров клуба. В последних матчах команда также демонстрирует уверенную атакующую игру, забив в среднем 2.20 гола за игру. Однако защита иногда подводит, и в последних 5 играх команда пропустила 10 голов, что является не самым лучшим показателем.
«Чэнду Рончен»
«Чэнду Рончен» также не проигрывает в последних пяти играх, что говорит о хорошей текущей форме. Несмотря на скромный состав по сравнению с «Шанхай Порт», команда демонстрирует крепкую защиту, пропустив в среднем всего 0.40 гола за последние 5 матчей. В атаке они также не теряются, забив 8 голов в тех же играх. Фелипе, лучший бомбардир команды, активно помогает в создании голевых моментов. Однако в личных встречах с «Шанхай Порт» они не раз проигрывали, и это накладывает отпечаток на их мотивацию в этом поединке.
Факты о командах
«Шанхай Порт»:
- Не проигрывает в 8 последних матчах.
- Забивает в 17 последних играх.
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.
«Чэнду Рончен»:
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах.
Прогноз
«Шанхай Порт» выглядит фаворитом встречи, учитывая свою атакующую мощь и стабильные результаты в последних играх. В то же время «Чэнду Рончен» показывает отличные результаты в обороне и имеет неплохие шансы забить в ответ, но их нападение явно не так опасно, как у хозяев. Важно отметить, что в последних играх обе команды забивали в среднем по 2 и более голов за матч.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Шанхай Порт» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Шанхай Порт» больше 1.5 – коэффициент 2.10