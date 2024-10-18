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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чэнду Жунчэн - Шанхай Порт
Чэнду Жунчэн - Шанхай Порт: обзор матча 18 октября 2024
Чэнду Жунчэн
18.10.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Шанхай Порт
28'
T. Chow
32'
М. Хусса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Шанхай Порт
Замена
I. Mutallep
️️️️
R.
85'
78'
Замена
X. Chen
️️️️
H. Fu
78'
Замена
L. Wenjun
️️️️
Л. Читтадини
Замена
F. Silva
️️️️
M. Palacios
74'
Желтая карточка
Y. Gurfinkel
73'
Замена
M. Muzepper
️️️️
Z. Feng
61'
Замена
H. Hu
️️️️
M. Tang
61'
Желтая карточка
Z. Feng
57'
56'
Замена
В. Лей
️️️️
F. Jing
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Хусса
ГОЛ! 1:0!
T. Chow
Пас отдал
M. Palacios
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
16
Miao Tang
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
10
Rômulo
ЦФ
11
Manuel Palacios
ЦФ
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чэнду Жунчэн
31
Xiaofeng Geng
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
7
Шихао Вей
ЛВ
17
Lei Wu
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
9
Felipe Silva
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
6
Huikang Cai
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
3-4-3
1
5
Летшерт
19
23
16
6
13
8
24
11
10
3-1-4-1-1
1
Янь
23
3
Браунинг
13
5
Хусса
18
Читтадини
44
8
32
8
Варгас
9
16
2
2
16
10
29
29
10
6
25
25
6
11
9
9
11
23
31
31
23
44
7
Лей
7
Лей
44
18
Читтадини
11
11
18
Читтадини
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Шанхай Порт
31
Xiaofeng Geng
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
17
Lei Wu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
12
Wei Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
6
Huikang Cai
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
31
Xiaofeng Geng
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
17
Lei Wu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
6
Huikang Cai
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Шанхай Порт
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
12
Нарушения
17
13
Офсайды
4
2
Количество передач
266
461
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Memetjan Ahmat, China
Стадион:
Chengdu Phoenix Hill Football Stadium, Sichuan
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