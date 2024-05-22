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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Чэнду Жунчэн
Шанхай Порт - Чэнду Жунчэн: обзор матча 22 мая 2024
Шанхай Порт
22.05.2024, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Чэнду Жунчэн
87'
O. (П)
90+12'
М. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Чэнду Жунчэн
ГОЛ! 2:0!
М. Варгас
90'
+12
Замена
L. Wenjun
️️️️
В. Лей
90'
+7
Желтая карточка
O.
90'
+1
88'
Замена
D. Yan
️️️️
H. Hu
87'
Желтая карточка
R. Hu
ГОЛ с пенальти! 1:0!
O.
87'
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
77'
Замена
F. Jing
️️️️
G.
77'
71'
Замена
E.
️️️️
Ш. Вей
71'
Замена
R. Hu
️️️️
S. Yang
Замена
S. Wang
️️️️
S. Li
67'
Желтая карточка
Л. Читтадини
66'
Желтая карточка
Z. Wei
64'
43'
Желтая карточка
F. Silva
36'
Желтая карточка
Y. Yiming
Желтая карточка
S. Li
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
7
Шихао Вей
ЛВ
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
9
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
Чэнду Жунчэн
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
2
Ruibao Hu
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
9
Elkeson
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Янь
19
13
3
Браунинг
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
4-4-1-1
1
5
Летшерт
26
2
23
13
39
8
25
7
Вей
9
7
Лей
11
11
7
Лей
9
44
44
9
32
4
4
32
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
26
2
2
26
2
8
8
2
7
Вей
9
9
7
Вей
Остались в запасе
Шанхай Порт
Чэнду Жунчэн
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
Остались в запасе
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Статистика матча Шанхай Порт - Чэнду Жунчэн
4
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
15
Офсайды
1
2
Количество передач
479
307
Сейвы
6
2
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
Информация о матче
Главный судья:
Xing Guan, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Новости команд
Все
Шанхай Порт
Чэнду Жунчэн
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