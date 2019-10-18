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17.12.2016 23:00Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в 5 раз меньше Слуцкого. «РБ Лейпциг» снова возглавил таблицу Бундеслиги. Дайджест событий дняСтала известна зарплата Виктора Гончаренко в ЦСКА. Икер Касильяс хочет сыграть на чемпионате мира в России. «Челси» продолжает крушить соперников по АПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5
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27.08.2016 09:40Уже завтра «Вест Хэм» схлестнется с «Ман Сити» в рамках АПЛ, но мало кто знает, что, помимо отличной игры, эти клубы примечательны связью с уругвайским «Депортиво Мальдонадо» – настоящей южноамериканской машиной, штампующей трансферные махинации. «Бомбардир» раскрывает подробности наиболее примечательных «сделок».3
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15.09.2015 11:00Криштиану выходит и забивает пять. Месси отличается всего единожды, но зато победным мячом. У судей осеннее обострение, а новички лиги ведут себя крайне дерзко. Типичные испанские выходные.3