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    • Самый странный матч «Барселоны». И дело не в самом футболе

    Самый странный матч «Барселоны». И дело не в самом футболе


    2
    Голосов: 5
    01.10.2017 19:55
    Эту игру хотели отменить, но она все-таки состоялась – при пустых трибунах.

    Сегодняшняя обстановка в Барселоне не способствовала проведению футбольных матчей – мы об этом подробно писали еще днем. За несколько часов до игры испанские СМИ озвучили новость, что она не состоится, но «Барса» и «Лас-Пальмас» все-таки вышли на поле. Правда, болельщиков на стадион не пустили, так что атмосфера во время матча больше походила на тренировочную.

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему каталонский клуб решил провести игру без зрителей:

    «Мы обеспокоены ситуацией в Каталонии. Чтобы не отменять игру, как хотелось, мы решили провести ее без зрителей, но это не нормально. Сложилась исключительная ситуация. Мы поддерживаем тех, кто страдал от недостатка свободы.

    Мы говорили с руководителями, тренерами, игроками, и решили играть, но без болельщиков, в знак протеста. Важно не терять очки».

    Решение руководства «Барсы» разрушило мечту австралийского мальчика. Его родители три месяца назад заказали билеты на матч с «Лас-Пальмасом», чтобы их сын вживую посмотрел на финты Неймара. Об итоге этой затеи догадайтесь сами. Впрочем, на фото мальчик не выглядит несчастным.

    По сообщениям прессы, Жерар Пике не хотел принимать участие в игре с «Лас-Пальмасом». Вероятно, по той причине, что озвучил эксперт по испанской лиге и колумнист «Спорт-Экспресса» Александр Вишневский:

    Вот так сегодня выглядел стадион «Камп Ноу» во время матча. Очень непривычно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +25066

      bset 2 октября 2017, 09:39

      Вот проблема. Может кто-то в Сирию полетел перед тем, как там началась гражданская война. Вот им не повезло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 2 октября 2017, 09:16

      ждемс чемпионата Каталонии

      0
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      ...
      Рейтинг: +100

      petrovich666 > айор балдёжник 2 октября 2017, 22:50

      а в чемпионате монако за кого болеете?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 2 октября 2017, 09:06

      Семья из Австралии вообще о чем думала)))) 3 месяца назад и началась эпопея перехода Неймара в ПСЖ))) Они вообще новости читают???))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 октября 2017, 07:32

      чтобы посмотреть на финты Неймара нужно было заказывать билеты в Париж

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 октября 2017, 06:58

      Стоило просто перенести игру на понедельник. Нужно быть чуточку лояльней к болельщикам, это же для них всё делается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 октября 2017, 01:13

      Как у редакторов бомбардира так получается подобрать варианты ответа на вопрос, что никогда не подходит ни один из вараинтов?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 1 октября 2017, 21:32

      Жаль болельщиков из других стран. Мне было бы не по себе, мягко говоря, окажись я в такой неприятной ситуации.

      3
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 1 октября 2017, 21:29

      Меня умиляют те, кто проголосовал за вариант "Футбол вне политики". Как много наивных людей вокруг :)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      Seamus > SKS6891 1 октября 2017, 22:14

      Голосовали за правильность этой идеи, а не за факт ее реализации

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12195

      BRO_football 1 октября 2017, 21:09

      Конечно же Барселона согласилась играть. Если бы каталонцы отказались, то им с лёгкостью можно было присудить техническое поражение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > BRO_football 1 октября 2017, 21:28

      Тех. поражение - это минус 3 очка. А в статье говорится о целых 9 очках. Непонятно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4625

      la verdad 1 октября 2017, 20:14

      А что это за авторитет Александр Вишневский??? Пишет всякую х...ню типа "отвернутся навсегда"... Дядя, ты в Испании хоть раз был??? Или ты, как 80% населения России о других странах судишь по программе Время?))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +12195

      BRO_football > la verdad 2 октября 2017, 00:25

      Александр Вишневский придумал хорошую мазь, поэтому он авторитет для многих))))

      2
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