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- 20:32 Кирьяков назвал лучшего тренера России 11
- 21 декабря 2022
- 09:59 Кирьяков: «Любой скажет, что Сычевому не стоило переходить в «Крылья Советов» 2
- 16 декабря 2022
- 22:37 Кирьяков назвал два клуба, которые «однозначно» вылетят из РПЛ 4
- 3 декабря 2022
- 23:30 Кирьяков раскритиковал Энрике за его стримы во время ЧМ-2022
- 28 февраля 2022
- 20:30 Воспитанник «Зенита» Гасилин приостановил карьеру в 25 лет
- 31 октября 2021
- 21:29 «Зенит-2» Радимова проиграл со счетом 1:7 «Ленинградцу». Неделю назад тренер шутил над «Спартаком» за поражение с таким же счетом 25
- 22 сентября 2021
- 17:56 Кубок России. «Ахмат» разгромил «Кайрат», «Краснодар» победил «Ленинградец» 3
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 24 июля 2021
- 00:26 ФНЛ 2. «Красава» в матче с «Ленинградцем» набрал 1-е очко, забив на 90-й минуте 1
- 16 сентября 2020
- 15:17 Кубок России. «Уфа» в гостях обыграла «Ленинградец»
- 11 сентября 2020
- 20:58 «Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября 2
- 30 марта 2020
- 12:51 Заразившийся коронавирусом Астафьев: «Симптомы по-прежнему отсутствуют» 2
- 24 марта 2020
- 17:13 «Скорейшего выздоровления, Максим!» «Зенит» прокомментировал заражение Астафьева коронавирусом 1
- 16:32 Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом 12
- 15:29 Экс-хавбека «Зенита» Астафьева госпитализировали с подозрением на коронавирус
- 9 февраля 2020
- 13:20 «Зенит» завершит испанский сбор в Испании матчем против «Ленинградца» 7
- 9 сентября 2018
- 23:04 «Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав 10