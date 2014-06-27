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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Санкт-Петербург
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Рощино Арена
Сайт:
http://fc-leningradec.ru/
Тренер:
Александр Шмарко
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Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Ленинградец» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Ленинградец» – «Текстильщик»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
Фото
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
9 сентября
3
«Сокол» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Сокол» – «Ленинградец»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Ленинградец» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Ленинградец» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Ленинградец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Ленинградец» – «Челябинск»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Ленинградец» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Ленинградец» – «Арсенал Тула»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Велес» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Велес» – «Ленинградец»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
8 августа
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Трансляция
«Ленинградец» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Ленинградец» – «Сочи»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027
31 июля
Трансляция
«Ленинградец» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026
26 июля
«Ленинградец» – «Урал»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
25 июля
Фото
Эквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ
23 июля
Фото
«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Трансляция
«Шинник» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Шинник» – «Ленинградец»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
Первый матч сезона Первой лиги завершился разгромом
11 июля
Трансляция
«Уфа» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026
11 июля
«Уфа» – «Ленинградец»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026
10 июля
Фото
Вратарь «Ростова» перешел в московский клуб
9 июля
1
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
27 июня
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