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    Ленинградец - расписание

    Город Санкт-Петербург
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт fc-leningradec.ru/
    Стадион Петровский
    Тренер Сергей Кирьяков
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    3 тур
    		15 апреля, суббота 18:00 Ленинградец Текстильщик
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    4 тур
    		22 апреля, суббота 13:00 Чертаново Ленинградец
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    5 тур
    		29 апреля, суббота 00:00 Ленинградец Торпедо Вл
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    6 тур
    		5 мая, пятница 00:00 Спартак К Ленинградец
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    7 тур
    		10 мая, среда 00:00 Динамо Вг Ленинградец
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    8 тур
    		16 мая, вторник 00:00 Текстильщик Ленинградец
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    9 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Ленинградец Чертаново
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    10 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Торпедо Вл Ленинградец
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    11 тур
    		4 июня, воскресенье 00:00 Ленинградец Спартак К
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
    12 тур
    		10 июня, суббота 00:00 Муром Ленинградец
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