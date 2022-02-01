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    Ленинградец - результаты

    Город Санкт-Петербург
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт fc-leningradec.ru/
    Стадион Рощино Арена
    Тренер Сергей Кирьяков
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Ленинградец 2:0 Луки-Энергия
    21 тур
    		9 ноября, среда 17:00 Зенит-2 1:1 Ленинградец
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Ленинградец 1:0 Динамо СПб
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 15:00 Родина-М 0:3 Ленинградец
    18 тур
    		24 октября, понедельник 09:00 Енисей-М 0:2 Ленинградец
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Зоркий 1:2 Ленинградец
    16 тур
    		15 октября, суббота 18:00 Ленинградец 3:1 Ядро
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Балтика-БФУ 0:1 Ленинградец
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 19:00 Ленинградец 4:2 Звезда
    12 тур
    		22 сентября, четверг 19:00 Электрон 1:1 Ленинградец
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Ленинградец 2:1 Зенит-2
    10 тур
    		10 сентября, суббота 19:00 Динамо СПб 0:2 Ленинградец
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Ленинградец 7:0 Родина-М
    8 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Ленинградец 2:1 Енисей-М
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 14:00 Ленинградец 1:2 Зоркий
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Ядро 0:1 Ленинградец
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Ленинградец 4:0 Балтика-БФУ
    3 тур
    		30 июля, суббота 14:00 Звезда 0:0 Ленинградец
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Ленинградец 5:1 Электрон
    1 тур
    		15 июля, пятница 18:00 Луки-Энергия 0:4 Ленинградец
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