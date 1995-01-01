Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|14
|Воробьев Илья
|Нап
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|91
|Зайцев Андрей
|Вра
|32
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Смирнов Егор
|Вра
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.1 млн.
|16
|Карабашев Никита
|Вра
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.025 млн.
|5
|Костин Сергей
|Защ
|32
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Кривулькин Роман
|Защ
|27
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|12
|Пинчук Василий
|Защ
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|33
|Яковлев Андрей
|Защ
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|41
|Микушин Владислав
|Защ
|22
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Петров Максим
|Защ
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|2
|Николаев Сергей
|Защ
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|17
|Каптилов Валерий
|Защ
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|3
|Булыгин Илья
|Защ
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|84
|Воробьев Роман
|Пол
|39
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|37
|Сиротов Владислав
|Пол
|31
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Горелишвили Михаил
|Пол
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Суханов Эдуард
|Пол
|32
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|11
|Умаров Ризван
|Пол
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|47
|Казаков Руслан
|Пол
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Поляков Никита
|Пол
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|97
|Розманов Никита
|Пол
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Шепелев Владислав
|Пол
|22
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.15 млн.
|8
|Дмитриев Игорь
|Пол
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.05 млн.
|45
|Вотинов Максим
|Нап
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|11
|Маркин Михаил
|Нап
|29
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Корцов Егор
|Нап
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 4