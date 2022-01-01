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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Ленинградец
Состав
€ 6 млн
Ленинградец - состав команды
Санкт-Петербург
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Рощино Арена
Сайт:
http://fc-leningradec.ru/
Тренер:
Александр Шмарко
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Смирнов Егор
Вра
24
€ 0.225 млн
96
Кузнецов Алексей
Вра
30
€ 0.2 млн
75
Будачев Иван
Вра
25
€ 0.175 млн
77
Щербицкий Денис
Вра
30
€ 0.125 млн
99
Старков Сергей
Вра
-
3
Ботака-Иобома Эрвинг
Защ
27
€ 0.45 млн
78
Киселев Геннадий
Защ
27
€ 0.3 млн
44
Калугин Никита
Защ
28
€ 0.3 млн
2
Николаев Сергей
Защ
23
€ 0.225 млн
4
Кудрявцев Роман
Защ
22
€ 0.225 млн
69
Козлов Данила
Защ
29
€ 0.2 млн
37
Исаев Кирилл
Защ
21
€ 0.2 млн
22
Гуца Артем
Защ
21
€ 0.175 млн
19
Максецов Артур
Защ
22
€ 0.15 млн
41
Микушин Владислав
Защ
25
€ 0.125 млн
31
Орлянский Иван
Защ
-
3
Kozyrev Egor
Защ
-
96
Кузнецов Алексей
Защ
42
-
6
Родин Даниил
Пол
23
€ 0.3 млн
10
Зарыпбеков Эльдияр
Пол
25
€ 0.3 млн
99
Емельянов Данила
Пол
26
€ 0.25 млн
8
Выскребенцев Андрей
Пол
25
€ 0.2 млн
88
Левин Владислав
Пол
31
€ 0.2 млн
8
Горулев Виталий
Пол
28
€ 0.175 млн
21
Макаров Анатолий
Пол
30
€ 0.15 млн
5
Морозов Кирилл
Пол
31
€ 0.15 млн
40
Никитин Дмитрий
Пол
19
€ 0.1 млн
18
Суханов Эдуард
Пол
35
€ 0.05 млн
52
Петухов Илья
Пол
25
-
83
Петрович Иван
Пол
47
-
18
Суханов Едуард
Пол
-
33
Буцев Кирилл
Пол
-
20
Зобов Рустам
Пол
-
14
Кенфак Оливье
Нап
21
€ 0.225 млн
77
Бачинский Максим
Нап
26
€ 0.225 млн
23
Стефанович Илья
Нап
30
€ 0.2 млн
11
Яковлев Дмитрий
Нап
21
€ 0.2 млн
32
Кулишев Артем
Нап
33
€ 0.175 млн
9
Першин Матвей
Нап
23
€ 0.15 млн
56
Сидельников Максим
Нап
21
€ 0.05 млн
Всего игроков: 40, из них вратарей: 5, защитников: 13, полузащитников: 15, нападающих: 7
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