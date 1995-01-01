Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ленинградец - состав

    Город Санкт-Петербург
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт fc-leningradec.ru/
    Стадион Петровский
    Тренер Сергей Кирьяков
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    14 Воробьев Илья Россия Нап 24 0 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    91 Зайцев Андрей Россия Вра 32 0 0 0 0 0 -
    1 Смирнов Егор Россия Вра 21 0 0 0 0 0 € 0.1 млн.
    16 Карабашев Никита Россия Вра 21 0 0 0 0 0 € 0.025 млн.
    5 Костин Сергей Россия Защ 32 0 0 0 0 0 -
    19 Кривулькин Роман Россия Защ 27 0 0 0 0 0 -
    12 Пинчук Василий Россия Защ 28 0 0 0 0 0 -
    33 Яковлев Андрей Россия Защ 28 0 0 0 0 0 -
    41 Микушин Владислав Россия Защ 22 0 0 0 0 0 -
    22 Петров Максим Россия Защ 23 0 0 0 0 0 -
    2 Николаев Сергей Россия Защ 20 0 0 0 0 0 -
    17 Каптилов Валерий Россия Защ 25 0 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    3 Булыгин Илья Россия Защ 20 0 0 0 0 0 -
    84 Воробьев Роман Россия Пол 39 0 0 0 0 0 -
    37 Сиротов Владислав Россия Пол 31 0 0 0 0 0 -
    10 Горелишвили Михаил Россия Пол 30 0 0 0 0 0 -
    7 Суханов Эдуард Россия Пол 32 0 0 0 0 0 -
    11 Умаров Ризван Россия Пол 30 0 0 0 0 0 -
    47 Казаков Руслан Россия Пол 24 0 0 0 0 0 -
    77 Поляков Никита Россия Пол 24 0 0 0 0 0 -
    97 Розманов Никита Россия Пол 21 0 0 0 0 0 -
    21 Шепелев Владислав Россия Пол 22 0 0 0 0 0 € 0.15 млн.
    8 Дмитриев Игорь Россия Пол 18 0 0 0 0 0 € 0.05 млн.
    45 Вотинов Максим Россия Нап 34 0 0 0 0 0 -
    11 Маркин Михаил Россия Нап 29 0 0 0 0 0 -
    15 Корцов Егор Россия Нап 23 0 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 4
    • Читайте нас: 