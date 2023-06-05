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    Велес - посты

    Город Москва
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://fc-veles.ru/
    Стадион Авангард
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