Пингвины Антарктиды готовятся к новым ристалищам, обращение в РФС

Кто говорит, что футбол вне политики? Некоторые комментаторы «Матч ТВ»? Всегда и во все времена футбол был частью политики, играя в ней зачастую весьма значимую роль.

Из-за футбольных матчей начинались и завершались войны.

В чeм отличие основанной автором этих строк известной в футбольном мире Петербурга трезвой лиги, в которой впервые сыграла команда «Пингвины Антарктиды» (в ней были среди игроков и бывшие героиновые наркоманы), от Медиалиги? В трезвой лиги играла команда Палестины, а в Медиалигу, которую спонсирует Альфа банк, сборную Палестины вряд ли пригласят.

Напомню, что исторически с Парагваем у АФС особые отношения, так как провозглашeнное на Земле Мэри Бэрд в Западной Антарктиде государство Будимир El Pistolero (протекторат Ватикана) наследует иезуитскому государству в Парагвае, посланцы которого первыми достигли берегов Земли Мэри Бэрд.

Кстати, если кому интересно, то в MFL болею за команду Козлов.

И специально для уважаемых читателей моего блога публикую информацию об электронном письме в РФС.

Здравствуйте!



В одном из спортивных тг каналов автор этих строк увидел программку одного из матчей ФК «Текстильщик» из Иваново.



Обложка стилизована под дизайн бутылки шведской водки «Абсолют». Стиль выдержан полностью: от шрифта до логотипа.



Считаю, что оформление программки несовместимо со спортивным духом, пропагандой ЗОЖ, российскими футбольными традициями.



В связи с этим предлагаю РФС провести разъяснительную работу с руководством «Текстильщика» с целью недопущения появления подобных программок в будущем. Реклама водки запрещена на стадионах России.





Анатолий Обросков

(Люциан Суарес Пульвермахер или Пий XIII)

Президент Антарктического футбольного союза



https://youtube.com/shorts/vDVzRkxPDHw?feature=share

Если РФС не предпримет никаких мер, то придeтся обратиться в Правительство РФ, так как этот вопрос касается укрепления здоровья нации и пропаганды спорта.

И теперь о связи ударов Израиля по Сектору Газа и футбола.

Федерация футбола Ирана направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием исключить все израильские команды из международных соревнований. Об этом говорится в заявлении Федерации футбола Ирана, которое опубликовано на сайте организации. Иранская федерация выступила с таким требованием в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа. 8 февраля стало известно, что футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований.





Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки



Президент Израильской футбольной ассоциации (IFA) Моше Зуарес подписал соглашение с президентом Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингесом на конгрессе КОНМЕБОЛ в Парагвае. Оно может позволить Израилю сыграть в будущих розыгрышах Кубка Америки.



«Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.



Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.



Ближайший розыгрыш Кубка Америки пройдeт с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

Следующий турнир пройдeт в 2028 году в Парагвае.

В Кубке Америки регулярно принимают участие команды из зоны КОНКАКАФ, также туда приглашались команды из Азии.

Израиль с 1994 года является членом УЕФА.