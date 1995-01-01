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    Пингвины Антарктиды Все блоги -

    ФУТБОЛ И ПОЛИТИКА

    12 апреля, 11:58
    Пингвины Антарктиды готовятся к новым ристалищам, обращение в РФС

    Кто говорит, что футбол вне политики? Некоторые комментаторы «Матч ТВ»? Всегда и во все времена футбол был частью политики, играя в ней зачастую весьма значимую роль.
    Из-за футбольных матчей начинались и завершались войны.
    В чeм отличие основанной автором этих строк известной в футбольном мире Петербурга трезвой лиги, в которой впервые сыграла команда «Пингвины Антарктиды» (в ней были среди игроков и бывшие героиновые наркоманы), от Медиалиги? В трезвой лиги играла команда Палестины, а в Медиалигу, которую спонсирует Альфа банк, сборную Палестины вряд ли пригласят.
    Напомню, что исторически с Парагваем у АФС особые отношения, так как провозглашeнное на Земле Мэри Бэрд в Западной Антарктиде государство Будимир El Pistolero (протекторат Ватикана) наследует иезуитскому государству в Парагвае, посланцы которого первыми достигли берегов Земли Мэри Бэрд.
    Кстати, если кому интересно, то в MFL болею за команду Козлов.

    И специально для уважаемых читателей моего блога публикую информацию об электронном письме в РФС.

    Здравствуйте!

    В одном из спортивных тг каналов автор этих строк увидел программку одного из матчей ФК «Текстильщик» из Иваново.

    Обложка стилизована под дизайн бутылки шведской водки «Абсолют». Стиль выдержан полностью: от шрифта до логотипа.

    Считаю, что оформление программки несовместимо со спортивным духом, пропагандой ЗОЖ, российскими футбольными традициями.

    В связи с этим предлагаю РФС провести разъяснительную работу с руководством «Текстильщика» с целью недопущения появления подобных программок в будущем. Реклама водки запрещена на стадионах России.


    Анатолий Обросков
    (Люциан Суарес Пульвермахер или Пий XIII)
    Президент Антарктического футбольного союза

    https://youtube.com/shorts/vDVzRkxPDHw?feature=share

    Если РФС не предпримет никаких мер, то придeтся обратиться в Правительство РФ, так как этот вопрос касается укрепления здоровья нации и пропаганды спорта.

    И теперь о связи ударов Израиля по Сектору Газа и футбола.

    Федерация футбола Ирана направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием исключить все израильские команды из международных соревнований. Об этом говорится в заявлении Федерации футбола Ирана, которое опубликовано на сайте организации. Иранская федерация выступила с таким требованием в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа. 8 февраля стало известно, что футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований.



    Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки

    Президент Израильской футбольной ассоциации (IFA) Моше Зуарес подписал соглашение с президентом Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингесом на конгрессе КОНМЕБОЛ в Парагвае. Оно может позволить Израилю сыграть в будущих розыгрышах Кубка Америки.

    «Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.

    Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.

    Ближайший розыгрыш Кубка Америки пройдeт с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.
    Следующий турнир пройдeт в 2028 году в Парагвае.
    В Кубке Америки регулярно принимают участие команды из зоны КОНКАКАФ, также туда приглашались команды из Азии.
    Израиль с 1994 года является членом УЕФА.

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