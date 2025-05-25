Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Раед
Новости
Аль-Раед - новости команды
Бурайда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Тренер:
Игор Йовичевич
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Раед» – «Аль-Холуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:36
Прогноз на точный счет матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»: Высшая лига, 22 мая 2025
2025.05.21 10:14
Трансляция
«Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025
2025.05.15 20:02
Прогноз на точный счет матча «Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025
2025.05.14 11:33
Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Раэд»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025
2025.05.10 12:26
Трансляция
«Аль-Раед» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2025
2025.05.07 18:05
Прогноз на точный счет матча «Аль-Раэд» – «Аль-Хиляль»: Высшая лига, 7 мая 2025
2025.05.06 10:12
CAS принял решение о сумме компенсации «Ростову» по делу Норманна
2025.04.25 18:04
2
«Аль-Таавун» – «Аль-Раэд»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.23 13:40
«Аль-Оруба» – «Аль-Раэд»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 13:49
В «Ростове» оценили решение CAS по делу Норманна
2025.04.02 18:56
1
«Ростов» выиграл дело у сбежавшего Норманна: подробности
2025.04.02 16:21
2
Видео
Роналду провоцировали кричалкой про Месси – Криштиану ответил болельщикам
2025.01.30 23:23
921-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед»
2025.01.30 22:10
1
Трансляция
«Аль-Раед» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 18:50
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2025
2025.01.16 18:50
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
2024.12.07 18:50
Люся Чеботина прокомментировала роман со сбежавшим из России Норманном
2024.11.28 18:35
3
Дебют Смоллинга в Саудовской Аравии: автогол, удаление и 0:5
2024.09.14 23:05
1
Люся Чеботина подтвердила роман с футболистом
2024.08.24 15:23
5
Роналду отреагировал на потерю очков «Аль-Насром» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии
2024.08.24 01:03
Гол Роналду не помог «Аль-Насру» победить на старте чемпионата (1:1)
2024.08.22 23:03
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
2024.08.22 19:50
Где смотреть матч «Аль-Наср» – «Аль-Раед»: во сколько прямая трансляция матча, чемпионата Саудовской Аравии 22 августа 2024
2024.08.21 10:40
Реакция Роналду на второе поражение «Аль-Насра» подряд
2024.03.09 09:50
«Аль-Наср» проиграл 13-й команде чемпионата, Роналду не забил
2024.03.07 22:05
1
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024
2024.03.07 17:49
Видео
Норманна дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в соперника
2024.03.07 14:23
3
«Аль-Наср» – «Аль-Раед»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Саудовской Аравии, 7 марта
2024.03.07 09:16
Норманн проиграл суд «Динамо»
2024.03.03 17:48
3
1
2
Главные новости
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
5
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+