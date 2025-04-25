CAS принял решение о сумме компенсации «Ростову» по делу Норманна

Спортивный арбитражный суд решил, что норвежский полузащитник Матиас Норманн и его нынешний клуб «Аль-Раед», обязаны выплатить «Ростову» компенсацию за одностороннее расторжение контракта.
Общая сумма составила 3 026 954,32 евро с начислением 5% годовых, начиная с 4 августа 2023 года и до момента полного расчета.
- Норманн играл за «Ростов» в 2019–2022 годах, при этом провел большую часть сезона-2021/22 в «Норвиче» на правах аренды. В сентябре 2022 года норвежец отправился в аренду в «Динамо».
- В августе 2023-го стало известно, что игрок покинул Россию и направил уведомления о расторжении контракта как «Динамо», так и «Ростову». Вскоре после этого «Аль-Раед» объявил о его подписании.
- Российские клубы не подтверждали расторжение договора с футболистом. В ноябре ФИФА признала неправомерным уход Норманна и обязала его выплатить компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Игрок не согласился с решением и подал апелляцию в CAS.
Источник: официальный сайт CAS