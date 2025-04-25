CAS принял решение о сумме компенсации «Ростову» по делу Норманна

Спортивный арбитражный суд решил, что норвежский полузащитник Матиас Норманн и его нынешний клуб «Аль-Раед», обязаны выплатить «Ростову» компенсацию за одностороннее расторжение контракта.

Общая сумма составила 3 026 954,32 евро с начислением 5% годовых, начиная с 4 августа 2023 года и до момента полного расчета.