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Прогноз на точный счет матча «Аль-Раэд» – «Аль-Хиляль»: Высшая лига, 7 мая 2025

06 мая 2025 10:32
Аль-Раед - Аль-Хиляль
07 мая 2025, среда 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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7.5
Точный счёт 1:3 в пользу «Аль-Хиляля»
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7 мая на стадионе King Abdullah Sport City Stadium состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раэдом» и «Аль-Хилялем». Хозяева продолжают борьбу за выживание, а гости не теряют надежды догнать лидера в чемпионской гонке. Ожидается атакующий футбол с явным фаворитом, но и с шансами хозяев на гол.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» находится в зоне вылета и отчаянно борется за очки. Команда не выигрывает уже 8 домашних матчей, но атакующий потенциал проявляется: 8 голов в последних 5 матчах при среднем показателе 1.60 гола за игру. Однако оборона остаeтся главной проблемой – 9 пропущенных за 5 игр и в среднем 1.80 за матч. Карим Эль-Беркауи – лидер нападения, забивший 10 голов в 21 матче, способен использовать редкие моменты.

Команда регулярно пропускает (в 22 из 24 последних игр) и часто уступает фаворитам, но на своeм поле даeт бой, забивая даже в проигранных встречах. Последняя игра (3:4 против «Аль-Таавуна») показала характер, но также оголила уязвимость защиты.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» стабилен на протяжении всего сезона: 2-е место, 62 очка и лучший показатель по забитым мячам (79 голов за 29 матчей). Команда не проигрывает в 3 последних играх и забивает в каждом из 20 последних матчей чемпионата. Средняя результативность впечатляет – 2.80 гола за игру за последние 5 матчей. Маркос Леонардо (25 голов в 38 матчах) – ключевая фигура атаки.

Несмотря на мощь атаки, оборона не безупречна: 6 пропущенных за последние 5 игр и средний показатель 1.20 пропущенного за матч. Это открывает пространство для соперника, особенно если «Аль-Хиляль» активно идeт вперeд.

Факты о командах:

«Аль-Раэд»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах дома.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в 20 матчах подряд.
  • В среднем 2.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр).

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (4)
6
Забитых мячей
15
1.5
В среднем за матч
3.75
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хиляль
3 : 2
07.12.2024
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
18.02.2024
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Раед
0 : 4
24.08.2023
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Раэд» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» – явный фаворит встречи: высокая результативность, стабильность в атаке и мотивация в борьбе за титул. Однако «Аль-Раэд» на своeм поле не стесняется играть в атакующий футбол, даже против сильных соперников. Проблемы в обороне хозяев и атакующий стиль гостей дают высокую вероятность голов с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Аль-Хиляля» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляль» больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.5
Точный счёт 1:3 в пользу «Аль-Хиляля»
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Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Раед
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