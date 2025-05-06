7 мая на стадионе King Abdullah Sport City Stadium состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раэдом» и «Аль-Хилялем». Хозяева продолжают борьбу за выживание, а гости не теряют надежды догнать лидера в чемпионской гонке. Ожидается атакующий футбол с явным фаворитом, но и с шансами хозяев на гол.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» находится в зоне вылета и отчаянно борется за очки. Команда не выигрывает уже 8 домашних матчей, но атакующий потенциал проявляется: 8 голов в последних 5 матчах при среднем показателе 1.60 гола за игру. Однако оборона остаeтся главной проблемой – 9 пропущенных за 5 игр и в среднем 1.80 за матч. Карим Эль-Беркауи – лидер нападения, забивший 10 голов в 21 матче, способен использовать редкие моменты.

Команда регулярно пропускает (в 22 из 24 последних игр) и часто уступает фаворитам, но на своeм поле даeт бой, забивая даже в проигранных встречах. Последняя игра (3:4 против «Аль-Таавуна») показала характер, но также оголила уязвимость защиты.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» стабилен на протяжении всего сезона: 2-е место, 62 очка и лучший показатель по забитым мячам (79 голов за 29 матчей). Команда не проигрывает в 3 последних играх и забивает в каждом из 20 последних матчей чемпионата. Средняя результативность впечатляет – 2.80 гола за игру за последние 5 матчей. Маркос Леонардо (25 голов в 38 матчах) – ключевая фигура атаки.

Несмотря на мощь атаки, оборона не безупречна: 6 пропущенных за последние 5 игр и средний показатель 1.20 пропущенного за матч. Это открывает пространство для соперника, особенно если «Аль-Хиляль» активно идeт вперeд.

Факты о командах:

«Аль-Раэд»

Не выигрывает в 8 последних матчах дома.

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Забивает в 20 матчах подряд.

В среднем 2.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр).

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (4) 6 Забитых мячей 15 1.5 В среднем за матч 3.75 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 3:5 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур Аль-Раед 3 : 5 Аль-Хиляль Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Аль-Хиляль 3 : 2 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур Аль-Хиляль 3 : 1 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур Аль-Раед 0 : 4 Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Раэд» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» – явный фаворит встречи: высокая результативность, стабильность в атаке и мотивация в борьбе за титул. Однако «Аль-Раэд» на своeм поле не стесняется играть в атакующий футбол, даже против сильных соперников. Проблемы в обороне хозяев и атакующий стиль гостей дают высокую вероятность голов с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки: