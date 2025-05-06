7 мая на стадионе King Abdullah Sport City Stadium состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раэдом» и «Аль-Хилялем». Хозяева продолжают борьбу за выживание, а гости не теряют надежды догнать лидера в чемпионской гонке. Ожидается атакующий футбол с явным фаворитом, но и с шансами хозяев на гол.
«Аль-Раэд»
«Аль-Раэд» находится в зоне вылета и отчаянно борется за очки. Команда не выигрывает уже 8 домашних матчей, но атакующий потенциал проявляется: 8 голов в последних 5 матчах при среднем показателе 1.60 гола за игру. Однако оборона остаeтся главной проблемой – 9 пропущенных за 5 игр и в среднем 1.80 за матч. Карим Эль-Беркауи – лидер нападения, забивший 10 голов в 21 матче, способен использовать редкие моменты.
Команда регулярно пропускает (в 22 из 24 последних игр) и часто уступает фаворитам, но на своeм поле даeт бой, забивая даже в проигранных встречах. Последняя игра (3:4 против «Аль-Таавуна») показала характер, но также оголила уязвимость защиты.
«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» стабилен на протяжении всего сезона: 2-е место, 62 очка и лучший показатель по забитым мячам (79 голов за 29 матчей). Команда не проигрывает в 3 последних играх и забивает в каждом из 20 последних матчей чемпионата. Средняя результативность впечатляет – 2.80 гола за игру за последние 5 матчей. Маркос Леонардо (25 голов в 38 матчах) – ключевая фигура атаки.
Несмотря на мощь атаки, оборона не безупречна: 6 пропущенных за последние 5 игр и средний показатель 1.20 пропущенного за матч. Это открывает пространство для соперника, особенно если «Аль-Хиляль» активно идeт вперeд.
Факты о командах:
«Аль-Раэд»
- Не выигрывает в 8 последних матчах дома.
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
«Аль-Хиляль»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
- Забивает в 20 матчах подряд.
- В среднем 2.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Аль-Раэд» – «Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» – явный фаворит встречи: высокая результативность, стабильность в атаке и мотивация в борьбе за титул. Однако «Аль-Раэд» на своeм поле не стесняется играть в атакующий футбол, даже против сильных соперников. Проблемы в обороне хозяев и атакующий стиль гостей дают высокую вероятность голов с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Аль-Хиляля».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Аль-Хиляля» – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Аль-Хиляль» больше 2.5 – коэффициент 1.95