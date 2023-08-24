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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Хиляль
Аль-Раед - Аль-Хиляль: обзор матча 24 августа 2023
Аль-Раед
24.08.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
42'
А. Митрович
56'
С. Аль-Давсари (П)
69'
С. Аль-Давсари
89'
А. Аль-Хамдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Хиляль
90'
+3
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Я. аш-Шахрани
90'
+3
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
Р. Невеш
90'
+3
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
С. Абдулхамид
89'
ГОЛ! 0:4!
А. Аль-Хамдан
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
Ж. Таварес
84'
Желтая карточка
А. Аль-Фахад
82'
80'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
А. Митрович
80'
Замена
М. Канно
️️️️
Микаэл
Вторая желтая
У. Гонсалес
78'
76'
Красная карточка
С. Милинкович-Савич
Замена
К. Эль-Беркауи
️️️️
Я. Сунбул
72'
69'
ГОЛ! 0:3!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
Малком
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
М. Аль-Давсари
64'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Аль-Давсари
Желтая карточка
У. Гонсалес
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Невеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-3-1-1-1
99
Морейра
21
Гонсалес
27
Аль-Собеаи
19
Аль-Фахад
2
Ваеши
21
Лум
23
Аль-Давсари
14
Аль-Биши
10
Саюд
11
Таварес
4-1-1-3-1
37
Буну
27
Абдулхамид
70
Джахфали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
30
Микаэл
29
Аль-Давсари
9
Митрович
23
Аль-Давсари
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
23
Аль-Давсари
45
Сунбул
95
Эль-Беркауи
95
Эль-Беркауи
45
Сунбул
11
Таварес
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
11
Таварес
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
27
Абдулхамид
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
27
Абдулхамид
30
Микаэл
28
Канно
28
Канно
30
Микаэл
8
Невеш
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
8
Невеш
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
9
Митрович
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Хиляль
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦФ
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Хиляль
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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