24 апреля на стадионе King Abdullah Sport City Stadium в Бурайде состоится матч 29 тура Саудовской Премьер-лиги между «Аль-Таавуном» и «Аль-Раэд». Обе команды подходят к игре с разным настроением: хозяева теряют очки в середине таблицы, а гости отчаянно борются за выживание. Интрига матча – сможет ли «Аль-Раэд» развить успех после крупной победы или «Аль-Таавун» подтвердит статус фаворита на своем поле?

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» занимает 8-е место в таблице, имея 38 очков, но в последних матчах команда просела: всего одна победа в пяти турах, при этом в двух крайних встречах она осталась без голов. Основной атакующий ресурс – Муса Барроу, у которого 17 мячей за сезон. Однако команда в целом потеряла ритм, играя слабо как в атаке, так и в обороне.

Домашний фактор в пользу «Аль-Таавуна», но стоит отметить, что недавнее поражение от «Аль-Вахды» (0:2) вновь продемонстрировало нестабильность коллектива. Тем не менее, команда остается одной из тех, кто умеет наказывать аутсайдеров за ошибки.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» наконец-то прервал серию неудач эффектной победой над «Аль-Орубой» (4:0). Это был важнейший результат в борьбе за сохранение прописки в лиге. Однако команда по-прежнему на последнем месте и отстает от спасительной зоны. Главная звезда – Карим Эль-Беркауи, который с 10 мячами остается ключевой угрозой у ворот соперника.

Команда нестабильна, но начала демонстрировать более яркую игру в атаке. Проблемы же в обороне сохраняются: в последних пяти играх пропущено восемь мячей. В гостях «Аль-Раэд» крайне уязвим, но настрой после крупной победы может добавить уверенности.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

Не проигрывает в 6 последних матчах против «Аль-Раэда».

Забивает в 7 из 9 последних матчей против соперника.

В среднем 0.8 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).

Проиграл два из трeх последних домашних матчей.

«Аль-Раэд»

Пропускает в 21 из 23 последних матчей.

Забивает в среднем 1.2 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч (последние 5 туров).

Не побеждал в 4 выездных матчах подряд до игры с «Аль-Орубой».

Личные встречи 75% (3) 25% (1) 0% (0) 7 Забитых мячей 4 1.75 В среднем за матч 1 4:3 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Таавун 4 : 3 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Раед 0 : 1 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур Аль-Раед 0 : 0 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур Аль-Таавун 2 : 1 Аль-Раед

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Раэд»

«Аль-Таавун» выглядит фаворитом, особенно с учeтом плохой гостевой формы соперника. Но «Аль-Раэд» показал, что может использовать слабости оппонентов и не стесняется атаковать. Ожидается матч с голами с обеих сторон. Хозяева должны дожимать, но при этом и пропустить вполне могут.

Ставки на матч: