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«Аль-Таавун» – «Аль-Раэд»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

23 апреля 2025 13:11
Аль-Таавун - Аль-Раед
24 апр. 2025, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
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1.85
Победа «Аль-Таавуна» – коэффициент 1.85
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24 апреля на стадионе King Abdullah Sport City Stadium в Бурайде состоится матч 29 тура Саудовской Премьер-лиги между «Аль-Таавуном» и «Аль-Раэд». Обе команды подходят к игре с разным настроением: хозяева теряют очки в середине таблицы, а гости отчаянно борются за выживание. Интрига матча – сможет ли «Аль-Раэд» развить успех после крупной победы или «Аль-Таавун» подтвердит статус фаворита на своем поле?

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» занимает 8-е место в таблице, имея 38 очков, но в последних матчах команда просела: всего одна победа в пяти турах, при этом в двух крайних встречах она осталась без голов. Основной атакующий ресурс – Муса Барроу, у которого 17 мячей за сезон. Однако команда в целом потеряла ритм, играя слабо как в атаке, так и в обороне.

Домашний фактор в пользу «Аль-Таавуна», но стоит отметить, что недавнее поражение от «Аль-Вахды» (0:2) вновь продемонстрировало нестабильность коллектива. Тем не менее, команда остается одной из тех, кто умеет наказывать аутсайдеров за ошибки.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» наконец-то прервал серию неудач эффектной победой над «Аль-Орубой» (4:0). Это был важнейший результат в борьбе за сохранение прописки в лиге. Однако команда по-прежнему на последнем месте и отстает от спасительной зоны. Главная звезда – Карим Эль-Беркауи, который с 10 мячами остается ключевой угрозой у ворот соперника.

Команда нестабильна, но начала демонстрировать более яркую игру в атаке. Проблемы же в обороне сохраняются: в последних пяти играх пропущено восемь мячей. В гостях «Аль-Раэд» крайне уязвим, но настрой после крупной победы может добавить уверенности.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах против «Аль-Раэда».
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против соперника.
  • В среднем 0.8 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).
  • Проиграл два из трeх последних домашних матчей.

«Аль-Раэд»

  • Пропускает в 21 из 23 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч (последние 5 туров).
  • Не побеждал в 4 выездных матчах подряд до игры с «Аль-Орубой».

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
7
Забитых мячей
4
1.75
В среднем за матч
1
4:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Таавун
4 : 3
24.04.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Раед
0 : 1
30.11.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Раед
0 : 0
16.03.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Таавун
2 : 1
21.09.2023
Аль-Раед

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Раэд»

«Аль-Таавун» выглядит фаворитом, особенно с учeтом плохой гостевой формы соперника. Но «Аль-Раэд» показал, что может использовать слабости оппонентов и не стесняется атаковать. Ожидается матч с голами с обеих сторон. Хозяева должны дожимать, но при этом и пропустить вполне могут.

Ставки на матч:

  • Победа «Аль-Таавуна» – коэффициент 1.84
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал «Аль-Таавуна» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Аль-Таавуна» – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Раед Аль-Таавун
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