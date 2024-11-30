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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Таавун
Аль-Раед - Аль-Таавун: обзор матча 30 ноября 2024
Аль-Раед
30.11.2024, суббота, 16:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Таавун
78'
А. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Таавун
90'
+8
Желтая карточка
А. Эль-Махдиуи
Замена
N. Sahli
️️️️
С. Джамаан Аль-Амри
90'
+3
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
A. Qasmi
90'
+1
88'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Адам
88'
Замена
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
️️️️
М. Барроу
Желтая карточка
С. Джамаан Аль-Амри
84'
80'
Замена
Матеус
️️️️
С. Мандаш
79'
Желтая карточка
А. Адам
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Адам
Пас отдал
М. Барроу
Желтая карточка
A. Qasmi
73'
62'
Замена
И. Аль-Шуайль
️️️️
С. Аль-Нассер
Замена
Я. Сунбул
️️️️
Х. Аль-Джайзани
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Жиротто
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Амир Саюд
АП
95
Карим Эль-Беркауи
(К)
ЦФ
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
18
Найеф Азази
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Таавун
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Морейра
2
Аль-Джайзани
16
21
Гонсалес
2
Хавсави
17
Норманн
23
Аль-Давсари
17
Абид
11
Аль-Амри
10
Саюд
95
Эль-Беркауи
3-1-2-2-2
1
Маилсон
5
Жиротто
93
Аль-Салули
32
Аль-Муфарриж
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
76
Файр
27
Мандаш
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Адам
2
Аль-Джайзани
45
Сунбул
45
Сунбул
2
Аль-Джайзани
11
Аль-Амри
41
41
11
Аль-Амри
16
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
16
6
Аль-Нассер
26
Аль-Шуайль
26
Аль-Шуайль
6
Аль-Нассер
99
Барроу
14
Аль-Джумаия
14
Аль-Джумаия
99
Барроу
27
Мандаш
10
Матеус
10
Матеус
27
Мандаш
9
Адам
9
Педро
9
Педро
9
Адам
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Таавун
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Таавун
3
3
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Количество передач
366
500
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Новости команд
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