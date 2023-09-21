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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Раед
Аль-Таавун - Аль-Раед: обзор матча 21 сентября 2023
Аль-Таавун
21.09.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Раед
9'
Ж. Педро
16'
В. Аль-Ахмед
39'
У. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Раед
90'
+5
Замена
Р. Аль-Досари
️️️️
М. Норманн
Замена
А. Адам
️️️️
Ж. Педро
90'
+1
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
М. Барроу
86'
Замена
М. Аль-Гамди
️️️️
Ф. Аль-Абдулразик
86'
Желтая карточка
А. Жиротто
85'
79'
Желтая карточка
М. Аль-Биши
75'
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
Ж. Таварес
61'
Желтая карточка
М. Аль-Давсари
46'
Замена
К. Эль-Беркауи
️️️️
Я. Сунбул
Желтая карточка
Ж. Педро
41'
39'
ГОЛ! 2:1!
У. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
В. Аль-Ахмед
Пас отдал
Матеус
16'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
55
Nasser Hadhood
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Маилсон
93
Аль-Салули
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
42
Факихи
19
Аль-Абдулразик
8
Флавио
29
Бахусайн
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
3-3-1-2-1
99
Морейра
45
Сунбул
21
Гонсалес
19
Аль-Фахад
23
Аль-Давсари
17
Норманн
13
Аль-Юсеф
14
Аль-Биши
10
Фузаир
10
Саюд
11
Таварес
99
Барроу
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
99
Барроу
19
Аль-Абдулразик
6
Аль-Гамди
6
Аль-Гамди
19
Аль-Абдулразик
9
Педро
9
Адам
9
Адам
9
Педро
11
Таварес
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
11
Таварес
17
Норманн
20
Аль-Досари
20
Аль-Досари
17
Норманн
45
Сунбул
95
Эль-Беркауи
95
Эль-Беркауи
45
Сунбул
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Раед
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
55
Nasser Hadhood
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
55
Nasser Hadhood
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Раед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
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