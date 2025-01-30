30.01.2025, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Раед
Аль-Раед
3-2-3-2
50
Саньор
13
Аль-Юсеф
94
Аль-Радже
4
2
Хавсави
2
Аль-Джайзани
26
6
17
Абид
11
Аль-Амри
10
Саюд
4-2-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
78
Ладжами
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
2
Аль-Джайзани
45
Сунбул
45
Сунбул
2
Аль-Джайзани
13
Аль-Юсеф
17
Норманн
17
Норманн
13
Аль-Юсеф
94
Аль-Радже
41
41
94
Аль-Радже
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
25
Отавио
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
25
Отавио
20
Габриэль
23
Яхья
23
Яхья
20
Габриэль
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Наср
30
Saleh Alohaymid
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
70
Moses Turay
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
70
Moses Turay
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Наср
3
6
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
1
10
Нарушения
16
14
Офсайды
4
2
Количество передач
296
617
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Раед» против «Аль-Насра», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 20:00 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»