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«Аль-Оруба» – «Аль-Раэд»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1

18 апреля 2025 13:00
Аль-Оруба - Аль-Раед
19 апр. 2025, суббота 19:25 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
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2.1
Победа «Аль-Орубы» – коэффициент 2.10
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19 апреля на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч между командами «Аль-Оруба» и «Аль-Раэд» в рамках 28-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Ожидается, что это будет напряженная встреча, поскольку обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите. «Аль-Оруба» немного опережает «Аль-Раэд» в таблице, однако обе команды имеют схожие проблемы, что добавляет интриги в предстоящую встречу.

«Аль-Оруба»

После 27 туров «Аль-Оруба» находится на 15 месте с 26 очками. Команда не побеждает в последних четырех матчах, что свидетельствует о проблемах с мотивацией и игровым состоянием. Несмотря на трудности в обороне, «Аль-Оруба» продолжает забивать в последних играх. За последние 5 матчей команда забила 3 гола, однако пропустила 12, что делает защиту слабым местом. Важно отметить, что в последних играх «Аль-Оруба» всегда забивала, что может дать надежду на позитивный исход матча против соперника, находящегося в аналогичной ситуации.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» занимает 18 место с 18 очками, и этот матч может стать решающим для их попыток спастись от вылета. Команда пропускает слишком много, что приводит к неудачным результатам. «Аль-Раэд» не выигрывает в последних четырех играх и за последние 5 матчей забил всего 3 гола, при этом пропустил 11. Оборона команды значительно уступает по качеству, а также игра команды в атаке оставляет желать лучшего, что отражается на общей результативности.

Факты о командах

«Аль-Оруба»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропускает 2.40
  • Не проигрывает в 3 из последних 5 матчей против «Аль-Раэда»
  • В последних 5 играх забивает в 3 матчах
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Аль-Раэд»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропускает 2.20
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в 3 матчах
  • Пропускает в 21 из 27 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
7
0.5
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Оруба
0 : 4
19.04.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Раед
3 : 1
23.11.2024
Аль-Оруба

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Раэд»

Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать, что встреча будет напряженной. «Аль-Оруба» имеет небольшой перевес на своем стадионе и будет бороться за победу, чтобы укрепить свои позиции в таблице. Проблемы в защите у обеих команд могут привести к большому числу голов. «Аль-Оруба» забивает регулярно, несмотря на слабую оборону, а «Аль-Раэд» испытывает проблемы с атакой и пропускает много.

Учитывая слабости в обороне обеих команд, прогнозируется, что «Аль-Оруба» должна победить в этом матче, поскольку она выглядит более сбалансированной командой, особенно на своем поле. «Аль-Раэд» будет пытаться забить, но их защитные проблемы скорее всего приведут к поражению.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Орубы» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Аль-Орубы» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.30

2.1
Победа «Аль-Орубы» – коэффициент 2.10
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Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Раед Аль-Оруба
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