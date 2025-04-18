19 апреля на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч между командами «Аль-Оруба» и «Аль-Раэд» в рамках 28-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Ожидается, что это будет напряженная встреча, поскольку обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите. «Аль-Оруба» немного опережает «Аль-Раэд» в таблице, однако обе команды имеют схожие проблемы, что добавляет интриги в предстоящую встречу.

«Аль-Оруба»

После 27 туров «Аль-Оруба» находится на 15 месте с 26 очками. Команда не побеждает в последних четырех матчах, что свидетельствует о проблемах с мотивацией и игровым состоянием. Несмотря на трудности в обороне, «Аль-Оруба» продолжает забивать в последних играх. За последние 5 матчей команда забила 3 гола, однако пропустила 12, что делает защиту слабым местом. Важно отметить, что в последних играх «Аль-Оруба» всегда забивала, что может дать надежду на позитивный исход матча против соперника, находящегося в аналогичной ситуации.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» занимает 18 место с 18 очками, и этот матч может стать решающим для их попыток спастись от вылета. Команда пропускает слишком много, что приводит к неудачным результатам. «Аль-Раэд» не выигрывает в последних четырех играх и за последние 5 матчей забил всего 3 гола, при этом пропустил 11. Оборона команды значительно уступает по качеству, а также игра команды в атаке оставляет желать лучшего, что отражается на общей результативности.

Факты о командах

«Аль-Оруба»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропускает 2.40

Не проигрывает в 3 из последних 5 матчей против «Аль-Раэда»

В последних 5 играх забивает в 3 матчах

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Аль-Раэд»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропускает 2.20

Не выигрывает в 5 последних матчах

В последних 5 играх забивает в 3 матчах

Пропускает в 21 из 27 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 1 Забитых мячей 7 0.5 В среднем за матч 3.5 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур Аль-Оруба 0 : 4 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур Аль-Раед 3 : 1 Аль-Оруба

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Раэд»

Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать, что встреча будет напряженной. «Аль-Оруба» имеет небольшой перевес на своем стадионе и будет бороться за победу, чтобы укрепить свои позиции в таблице. Проблемы в защите у обеих команд могут привести к большому числу голов. «Аль-Оруба» забивает регулярно, несмотря на слабую оборону, а «Аль-Раэд» испытывает проблемы с атакой и пропускает много.

Учитывая слабости в обороне обеих команд, прогнозируется, что «Аль-Оруба» должна победить в этом матче, поскольку она выглядит более сбалансированной командой, особенно на своем поле. «Аль-Раэд» будет пытаться забить, но их защитные проблемы скорее всего приведут к поражению.

Рекомендованные ставки