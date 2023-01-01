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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
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Аль-Раед
Результаты
Аль-Раед - результаты матчей
Бурайда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Тренер:
Игор Йовичевич
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Результаты
Расписание
Таблица
Саудовская Аравия. Кубок Короля. 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2023/2024
26.05 | 21:00
Аль-Раед
1 : 2
Аль-Холуд
22.05 | 19:05
Аль-Охдуд
1 : 0
Аль-Раед
15.05 | 21:00
Аль-Раед
1 : 3
Аль-Иттихад
11.05 | 19:10
Дамак
1 : 0
Аль-Раед
07.05 | 19:15
Аль-Раед
3 : 5
Аль-Хиляль
24.04 | 21:00
Аль-Таавун
4 : 3
Аль-Раед
19.04 | 19:25
Аль-Оруба
0 : 4
Аль-Раед
11.04 | 19:00
Аль-Раед
0 : 2
Аль-Ахли
06.04 | 19:00
Аль-Раед
1 : 2
Халидж
13.03 | 22:00
Аль-Фат
3 : 1
Аль-Раед
06.03 | 23:00
Аль-Вахда
3 : 1
Аль-Раед
02.03 | 22:00
Аль-Раед
1 : 1
Аль-Иттифак
25.02 | 17:10
Аль-Раед
1 : 2
Аль-Шабаб
20.02 | 20:00
Аль-Рияд
1 : 3
Аль-Раед
15.02 | 18:30
Аль-Раед
0 : 2
Аль-Фейха
06.02 | 18:05
Аль-Кадисия
2 : 0
Аль-Раед
30.01 | 20:00
Аль-Раед
1 : 2
Аль-Наср
25.01 | 16:50
Аль-Холуд
2 : 1
Аль-Раед
20.01 | 18:15
Аль-Раед
0 : 2
Аль-Охдуд
16.01 | 20:00
Аль-Иттихад
4 : 1
Аль-Раед
10.01 | 18:05
Аль-Раед
0 : 2
Дамак
07.12 | 20:00
Аль-Хиляль
3 : 2
Аль-Раед
30.11 | 16:20
Аль-Раед
0 : 1
Аль-Таавун
23.11 | 16:20
Аль-Раед
3 : 1
Аль-Оруба
08.11 | 18:20
Аль-Ахли
2 : 0
Аль-Раед
01.11 | 17:35
Халидж
4 : 0
Аль-Раед
26.10 | 18:05
Аль-Раед
2 : 1
Аль-Фат
19.10 | 18:05
Аль-Раед
2 : 2
Аль-Вахда
03.10 | 18:00
Аль-Иттифак
0 : 1
Аль-Раед
29.09 | 21:00
Аль-Шабаб
2 : 1
Аль-Раед
21.09 | 18:35
Аль-Раед
1 : 2
Аль-Рияд
14.09 | 18:45
Аль-Фейха
0 : 5
Аль-Раед
27.08 | 21:00
Аль-Раед
0 : 1
Аль-Кадисия
22.08 | 21:00
Аль-Наср
1 : 1
Аль-Раед
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