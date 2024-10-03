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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Раед
Аль-Иттифак - Аль-Раед: обзор матча 03 октября 2024
Аль-Иттифак
03.10.2024, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Раед
36'
С. Джамаан Аль-Амри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Раед
Замена
А. Аль-Алива
️️️️
А. Радиф
90'
89'
Желтая карточка
М. Аль-Давсари
89'
Замена
А. Аль-Захрани
️️️️
М. Аль-Давсари
88'
Замена
A. Hazazi
️️️️
А. Аль-Юсеф
88'
Замена
O. Shami
️️️️
Н. Азази
Замена
M. Dawran
️️️️
А. Хинди
78'
Замена
Ж. Кошта
️️️️
Витиньо
56'
47'
Желтая карточка
Н. Азази
Замена
А. Медран
️️️️
Д. Вейналдум
46'
Замена
️️️️
М. Аль-Олаян
46'
Желтая карточка
А. Хинди
45'
+6
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Джамаан Аль-Амри
20'
Желтая карточка
С. Джамаан Аль-Амри
12'
Замена
N. Sahli
️️️️
К. Эль-Беркауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Мехди Абид
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
10
Амир Саюд
АП
95
Карим Эль-Беркауи
(К)
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Аль-Раед
55
Feras Al Rajhi
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
4-2-1-3
1
Родак
61
Аль-Отаиб
37
Хинди
3
Маду
33
Аль-Олаян
42
Фофана
23
Вейналдум
11
Витиньо
9
Экамби
21
Радиф
9
Дембеле
3-2-2-2-1
50
Саньор
94
Аль-Радже
16
21
Гонсалес
23
Аль-Давсари
13
Аль-Юсеф
17
Абид
18
Азази
10
Саюд
11
Аль-Амри
95
Эль-Беркауи
23
Вейналдум
10
Медран
10
Медран
23
Вейналдум
37
Хинди
29
29
37
Хинди
21
Радиф
46
Аль-Алива
46
Аль-Алива
21
Радиф
11
Витиньо
67
Кошта
67
Кошта
11
Витиньо
13
Аль-Юсеф
4
4
13
Аль-Юсеф
23
Аль-Давсари
42
Аль-Захрани
42
Аль-Захрани
23
Аль-Давсари
18
Азази
25
25
18
Азази
95
Эль-Беркауи
41
41
95
Эль-Беркауи
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
55
Feras Al Rajhi
ВР
77
Хамуд Бассам
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
55
Feras Al Rajhi
ВР
77
Хамуд Бассам
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Раед
1
3
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
567
257
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
12
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Dammam
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