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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Раед
Аль-Фейха - Аль-Раед: обзор матча 14 сентября 2024
Аль-Фейха
14.09.2024, суббота, 18:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Аль-Раед
6'
К. Смоллинг (АГ)
17'
М. Фузаир
45+6'
К. Эль-Беркауи
60'
К. Эль-Беркауи
66'
С. Джамаан Аль-Амри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Раед
84'
Замена
М. Аль-Радже
️️️️
A. Qasmi
84'
Замена
А. Аль-Захрани
️️️️
М. Абид
84'
Замена
З. Хавсави
️️️️
Х. Аль-Джайзани
73'
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
Замена
A. Contreras
️️️️
Р. Лопес
72'
Замена
Х. Аль-Рамма
️️️️
А. Посуэло
72'
66'
ГОЛ! 0:5!
С. Джамаан Аль-Амри
Пас отдал
А. Саюд
60'
ГОЛ! 0:4!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
С. Джамаан Аль-Амри
Красная карточка
К. Смоллинг
55'
Замена
Х. Аль-Каби
️️️️
Н. Аль-Харти
46'
Замена
О. Шукуров
️️️️
Р. Аль-Кааби
46'
Замена
М. Аль-Рашиди
️️️️
M. Al Dowaish
46'
45'
+6
ГОЛ! 0:3!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
А. Саюд
44'
Замена
️️️️
М. Норманн
25'
Замена
К. Эль-Беркауи
️️️️
Я. Сунбул
Желтая карточка
Р. Аль-Кааби
17'
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Фузаир
Пас отдал
С. Джамаан Аль-Амри
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Смоллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Фарис Абди
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
11
Aldry Contreras
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Аль-Раед
30
Saleh Alohaymid
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
4-1-3-2
52
Москера
47
6
Смоллинг
25
Абди
4
Аль-Хайбари
60
Аль-Кааби
8
Посуэло
7
Аль-Харти
59
Цимирот
10
Сакала
31
Лопес
3-3-1-3
50
Саньор
16
16
21
Гонсалес
23
Аль-Давсари
17
Норманн
2
Аль-Джайзани
17
Абид
10
Фузаир
10
Саюд
11
Аль-Амри
47
2
Аль-Рашиди
2
Аль-Рашиди
47
8
Посуэло
75
Аль-Рамма
75
Аль-Рамма
8
Посуэло
31
Лопес
11
11
31
Лопес
60
Аль-Кааби
29
Шукуров
29
Шукуров
60
Аль-Кааби
7
Аль-Харти
77
Аль-Каби
77
Аль-Каби
7
Аль-Харти
2
Аль-Джайзани
2
Хавсави
2
Хавсави
2
Аль-Джайзани
16
94
Аль-Радже
94
Аль-Радже
16
17
Абид
42
Аль-Захрани
42
Аль-Захрани
17
Абид
45
Сунбул
95
Эль-Беркауи
95
Эль-Беркауи
45
Сунбул
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Раед
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
11
Aldry Contreras
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
30
Saleh Alohaymid
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
11
Aldry Contreras
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Раед
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
6
Количество передач
519
508
Сейвы
4
0
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
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