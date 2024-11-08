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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Раед
Аль-Ахли - Аль-Раед: обзор матча 08 ноября 2024
Аль-Ахли
08.11.2024, пятница, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Раед
55'
Г. Вейга
90+4'
А. Аль-Асмари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Раед
Желтая карточка
А. Маджраши
90'
+8
ГОЛ! 2:0!
А. Аль-Асмари
Пас отдал
А. Тони
90'
+4
Желтая карточка
З. Мубарак Аль-Джоани
90'
+2
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Фирмино
90'
89'
Замена
N. Sahli
️️️️
З. Хавсави
Замена
А. Аль-Аммар
️️️️
С. Яслам
78'
Замена
А. Тони
️️️️
Ф. Кессье
78'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
Г. Вейга
78'
Желтая карточка
Ф. Кессье
67'
63'
Желтая карточка
М. Аль-Давсари
ГОЛ! 1:0!
Г. Вейга
Пас отдал
Р. Марез
55'
53'
Замена
️️️️
A. Qasmi
46'
Замена
Я. Сунбул
️️️️
A. Hazazi
45'
+3
Желтая карточка
З. Хавсави
41'
Желтая карточка
М. Абид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
(К)
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Амир Саюд
АП
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
25
Omar Shami
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Менди
31
Яслам
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
46
Хамед
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Фирмино
9
Аль-Бурайкан
3-3-1-2
50
Саньор
4
16
94
Аль-Радже
23
Аль-Давсари
17
Норманн
2
Хавсави
17
Абид
10
Саюд
11
Аль-Амри
31
Яслам
15
Аль-Аммар
15
Аль-Аммар
31
Яслам
10
Вейга
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
10
Вейга
9
Фирмино
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
9
Фирмино
19
Кессье
17
Тони
17
Тони
19
Кессье
4
45
Сунбул
45
Сунбул
4
2
Хавсави
41
41
2
Хавсави
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Раед
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
99
Андре Морейра
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
25
Omar Shami
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
25
Omar Shami
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Раед
3
3
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
21
6
Офсайды
1
0
Количество передач
514
290
Сейвы
4
6
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Sami Ahmed Al-Jurays, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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