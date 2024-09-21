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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Рияд
Аль-Раед - Аль-Рияд: обзор матча 21 сентября 2024
Аль-Раед
21.09.2024, суббота, 18:35
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Рияд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Мехди Абид
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
20
Тозе
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Раед
30
Saleh Alohaymid
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
25
Omar Shami
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
3-2-1-3-1
50
Саньор
21
Гонсалес
16
27
Аль-Собеаи
2
Аль-Джайзани
23
Аль-Давсари
17
Абид
11
Аль-Амри
10
Саюд
10
Фузаир
95
Эль-Беркауи
3-1-1-3-2
82
Борян
13
Асири
7
Селемани
16
Аль-Хайбари
21
Кал
43
Менса
88
аш-Шехри
20
Тозе
8
Байеш
13
Конате
5
Барбе
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Рияд
30
Saleh Alohaymid
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
25
Omar Shami
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
25
Omar Shami
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Рияд
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
5
7
Офсайды
3
3
Количество передач
329
445
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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