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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Вахда
Аль-Раед - Аль-Вахда: обзор матча 19 октября 2024
Аль-Раед
19.10.2024, суббота, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Вахда
53'
А. Саюд
65'
N. Sahli
47'
А. Нур
90+5'
M. Khadhari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Вахда
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
M. Khadhari
Желтая карточка
М. Абид
90'
+4
90'
+2
Замена
Я. Наджи
️️️️
А. Нур
81'
Замена
M. Khadhari
️️️️
Ю. Амин
69'
Желтая карточка
А. Нур
ГОЛ! 2:1!
N. Sahli
65'
Замена
️️️️
А. Аль-Юсеф
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Саюд
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Нур
Пас отдал
С. Аль-Мовалад
38'
Желтая карточка
Ю. Амин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
(К)
ОП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Раед
30
Saleh Alohaymid
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-1-1-3-1
50
Саньор
13
Аль-Юсеф
94
Аль-Радже
16
23
Аль-Давсари
17
Норманн
17
Абид
11
Аль-Амри
10
Саюд
10
Фузаир
90
3-1-3-2-1
1
Аль-Оаишер
2
Аль-Мовалад
13
Аль-Алаели
5
Эль-Ямик
4
Бакшвин
24
Нур
4
Крету
35
18
Бгуир
8
Амин
9
Игало
24
Нур
80
Наджи
80
Наджи
24
Нур
8
Амин
97
97
8
Амин
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Вахда
30
Saleh Alohaymid
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Вахда
1
2
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
7
Офсайды
0
3
Количество передач
368
394
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
12
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Шукри Хуссейн Аль-Ханфш
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Новости команд
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