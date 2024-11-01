Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Раед
Халидж - Аль-Раед: обзор матча 01 ноября 2024
Халидж
01.11.2024, пятница, 17:35
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Раед
39'
А. Аль-Салем
45+3'
Д. Курбелис
75'
А. Аль-Салем
90+1'
Х. Аль-Дубаис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Раед
Желтая карточка
М. Аль-Хавсави
90'
+6
90'
+5
Замена
А. Аль-Захрани
️️️️
М. Аль-Давсари
ГОЛ! 4:0!
Х. Аль-Дубаис
Пас отдал
M. Al Abdullah
90'
+1
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
Ф. Мартинш
89'
Замена
M. Al Abdullah
️️️️
Х. Нарей
89'
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
Д. Курбелис
89'
81'
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
С. Джамаан Аль-Амри
81'
Замена
O. Shami
️️️️
А. Саюд
Замена
С. Абу Аль-Шамат
️️️️
А. Аль-Салем
76'
ГОЛ! 3:0!
А. Аль-Салем
Пас отдал
К. Фортунис
75'
Желтая карточка
С. Аль-Хамсл
72'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Хамзи
67'
67'
Замена
N. Sahli
️️️️
З. Хавсави
Желтая карточка
А. Аль-Салем
59'
46'
Замена
Я. Сунбул
️️️️
М. Абид
Желтая карточка
Д. Курбелис
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
С. Джамаан Аль-Амри
ГОЛ! 2:0!
Д. Курбелис
Пас отдал
П. Ребошу
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Салем
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
18
Найеф Азази
(К)
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Амир Саюд
АП
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
Аль-Раед
30
Saleh Alohaymid
ВР
45
Яхья Сунбул
ПЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
48
Faisal Nahet
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
32
Тиссеран
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
6
Курбелис
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Нарей
9
Аль-Салем
15
Хамзи
3-3-2-2
50
Саньор
13
Аль-Юсеф
4
16
23
Аль-Давсари
17
Норманн
2
Хавсави
18
Азази
17
Абид
10
Саюд
11
Аль-Амри
10
Мартинш
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
10
Мартинш
6
Курбелис
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
6
Курбелис
7
Нарей
19
19
7
Нарей
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
9
Аль-Салем
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
9
Аль-Салем
17
Абид
45
Сунбул
45
Сунбул
17
Абид
23
Аль-Давсари
42
Аль-Захрани
42
Аль-Захрани
23
Аль-Давсари
10
Саюд
25
25
10
Саюд
11
Аль-Амри
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
11
Аль-Амри
2
Хавсави
41
41
2
Хавсави
Остались в запасе
Халидж
Аль-Раед
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
30
Saleh Alohaymid
ВР
48
Faisal Nahet
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
48
Faisal Nahet
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Статистика матча Халидж - Аль-Раед
4
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
12
6
Нарушения
16
8
Офсайды
1
2
Количество передач
433
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Salem Al-Daqqash, Saudi Arabia
Стадион:
Al-Khaleej Club Stadium, Saihat
Новости команд
Все
Халидж
Аль-Раед
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Раед» – «Аль-Холуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:36
Прогноз на точный счет матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»: Высшая лига, 22 мая 2025
2025.05.21 10:14
«Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025
2025.05.15 20:02
Прогноз на точный счет матча «Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025
2025.05.14 11:33
Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Раэд»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025
2025.05.10 12:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+