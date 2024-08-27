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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Кадисия
Аль-Раед - Аль-Кадисия: обзор матча 27 августа 2024
Аль-Раед
27.08.2024, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Кадисия
79'
Т. Аль-Аммар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Раед - Аль-Кадисия
90'
+3
Замена
H. Alnattar
️️️️
П. Обамеянг
88'
Замена
К. Аль-Уджами
️️️️
Х. Киньонес
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
Х. Аль-Джайзани
88'
Замена
Р. Аль-Досари
️️️️
Я. Сунбул
84'
79'
ГОЛ! 0:1!
Т. Аль-Аммар
Пас отдал
М. Абулшамат
Желтая карточка
М. Фузаир
71'
68'
Замена
Т. Аль-Аммар
️️️️
A. Al-Othman
59'
Желтая карточка
М. Касем
46'
Замена
М. Касем
️️️️
Г. Альварес
Желтая карточка
М. Норманн
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Г. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Раед
30
Saleh Alohaymid
ВР
47
Mubarak Al-Shayie
ЦЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
96
Hussain Alnattar
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
3-3-2-1
50
Саньор
94
Аль-Радже
21
Гонсалес
27
Аль-Собеаи
2
Аль-Джайзани
17
Норманн
45
Сунбул
11
Аль-Амри
10
Фузаир
41
4-1-2-3
1
Кастелс
17
Альварес
6
Начо
4
Такри
2
Абулшамат
6
Фернандес
8
Нандес
11
Азази
7
Обамеянг
33
Киньонес
9
2
Аль-Джайзани
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
2
Аль-Джайзани
45
Сунбул
20
Аль-Досари
20
Аль-Досари
45
Сунбул
17
Альварес
24
Касем
24
Касем
17
Альварес
33
Киньонес
87
Аль-Уджами
87
Аль-Уджами
33
Киньонес
7
Обамеянг
96
96
7
Обамеянг
21
Пуэртас
21
Пуэртас
9
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
9
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Кадисия
30
Saleh Alohaymid
ВР
47
Mubarak Al-Shayie
ЦЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
47
Mubarak Al-Shayie
ЦЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Кадисия
2
2
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
15
Офсайды
5
0
Количество передач
336
481
Сейвы
5
0
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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