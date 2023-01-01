Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
26
5
3
79
35
44
83
34
23
6
5
95
41
54
75
34
21
5
8
53
31
22
68
34
20
7
7
78
40
38
67
34
21
4
9
69
36
33
67
34
18
6
10
65
41
24
60
34
14
8
12
44
45
-1
50
34
12
9
13
40
39
1
45
34
12
4
18
42
64
-22
40
34
11
6
17
47
61
-14
39
34
10
8
16
37
52
-15
38
34
10
7
17
40
57
-17
37
34
8
12
14
27
49
-22
36
34
9
8
17
37
50
-13
35
34
9
7
18
33
56
-23
34
34
10
3
21
33
72
-39
33
34
9
6
19
42
67
-25
33
34
6
3
25
41
66
-25
21
Команда
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
1
0
47
15
32
49
17
13
2
2
54
17
37
41
17
13
2
2
30
12
18
41
17
11
3
3
43
19
24
36
17
9
5
3
34
18
16
32
17
10
2
5
36
19
17
32
17
7
5
5
24
21
3
26
17
8
2
7
23
27
-4
26
17
7
3
7
28
26
2
24
17
6
4
7
21
24
-3
22
17
5
6
6
13
20
-7
21
17
5
5
7
16
22
-6
20
17
6
2
9
17
26
-9
20
17
6
1
10
17
31
-14
19
17
4
4
9
24
35
-11
16
17
4
4
9
20
27
-7
16
17
3
4
10
15
31
-16
13
17
2
2
13
17
33
-16
8
Команда
1
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
2
4
44
22
22
35
17
10
4
3
41
24
17
34
17
10
4
3
32
20
12
34
17
10
1
6
26
17
9
31
17
8
6
3
27
19
8
30
17
8
4
5
29
22
7
28
17
8
3
6
23
19
4
27
17
6
3
8
18
25
-7
21
17
6
3
8
20
30
-10
21
17
5
4
8
16
18
-2
19
17
5
3
9
21
30
-9
18
17
5
2
10
18
32
-14
17
17
3
6
8
14
29
-15
15
17
4
3
10
19
35
-16
15
17
4
2
11
19
37
-18
14
17
4
2
11
16
41
-25
14
17
4
1
12
24
33
-9
13
17
3
4
10
16
26
-10
13
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире