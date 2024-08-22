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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Раед
Аль-Наср - Аль-Раед: обзор матча 22 августа 2024
Аль-Наср
22.08.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Раед
34'
К. Роналду
49'
М. Фузаир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Раед
90'
+8
Замена
Р. Аль-Досари
️️️️
А. Саюд
Желтая карточка
С. Аль-Ганнам
90'
+3
Замена
А. Мухтар
️️️️
А. Ладжами
83'
Замена
А. Гариб
️️️️
М. Брозович
83'
56'
Желтая карточка
У. Гонсалес
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Фузаир
Желтая карточка
Э. Ляпорт
48'
Желтая карточка
М. Брозович
45'
+6
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Мане
34'
27'
Желтая карточка
М. Аль-Давсари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
Аль-Наср
97
Амин Аль-Бухари
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Раед
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
13
Теллес
78
Ладжами
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
94
Талиска
25
Отавио
7
Роналду
3-3-3
50
Саньор
27
Аль-Собеаи
21
Гонсалес
94
Аль-Радже
23
Аль-Давсари
17
Норманн
2
Аль-Джайзани
10
Фузаир
10
Саюд
11
Аль-Амри
78
Ладжами
8
Мухтар
8
Мухтар
78
Ладжами
Аль-Хайбари
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
Аль-Хайбари
77
Брозович
29
Гариб
29
Гариб
77
Брозович
10
Саюд
20
Аль-Досари
20
Аль-Досари
10
Саюд
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Раед
97
Амин Аль-Бухари
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Раед
3
2
Всего ударов по воротам
28
7
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
12
10
Офсайды
2
4
Количество передач
616
251
Сейвы
4
7
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Аль-Авивал
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