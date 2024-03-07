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    • «Аль-Наср» – «Аль-Раед»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Саудовской Аравии, 7 марта

    «Аль-Наср» – «Аль-Раед»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Саудовской Аравии, 7 марта

    В четверг, 7 марта, «Аль-Наср» в 23 туре чемпионата Саудовской Аравии примет дома «Аль-Раед». Игру проведут в 20:00 по московскому времени.

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками после 22 матчей, в которых команда одержала 17 побед, сыграла вничью 2 раза и потерпела 3 поражения, при разнице мячей +34 (64 забитых и 30 пропущенных).

    «Аль-Раед»

    «Аль-Раед» занимает 15-е место с 20 очками после 22 матчей, в которых команда выиграла 5 раз, сыграла вничью 5 раз и потерпела 12 поражений, при разнице мячей -10 (27 забитых и 37 пропущенных).

    Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Раед»

    Хозяева в предстоящей встрече имеют большие шансы на успех – команда демонстрирует в целом неплохую игровую форму, к тому же, «Аль-Насру» нужно реабилитироваться перед своими фанатами за поражение в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов.

    «Аль-Раед» не хватает звезд с неба и обитает в нижней части турнирной таблицы, обгоняя команды из зоны вылета на 2 балла.

    Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.31).

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    Источник: «Бомбардир»

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