16.01.2025, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Раед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Раед», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Раед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»