Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Раед», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Раед»