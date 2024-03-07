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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Раед», матч 23-го тура саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Раед»