Аль-Наср
07.03.2024, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Матч завершен
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Аль-Раед
24' А. Яхья
18' К. Эль-Беркауи
46' М. Фузаир
87' А. Саюд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
26
Давид Оспина
ВР
15
Алекс Теллес
ЛЗ
27
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Раед
1
Андре Морейра
ВР
28
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
24
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
32
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
5
Мамаду Лум
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
7
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К) ПВ
17
Жулио Таварес
ЦФ
11
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Аль-Наср
37
Фарис Афанди
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
43
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
49
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Оспина
15
Теллес
27
Ляпорт
4
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
4-1-1-2-2
1
Морейра
32
Аль-Давсари
21
Гонсалес
24
Аль-Собеаи
28
Аль-Джайзани
5
Лум
14
Аль-Биши
10
Фузаир
7
Саюд
11
Эль-Беркауи
17
Таварес
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
Аль-Наджеи
29
Гариб
29
Гариб
Аль-Наджеи
23
Яхья
46
Аль-Алива
46
Аль-Алива
23
Яхья
28
Аль-Джайзани
43
Аль-Юсеф
43
Аль-Юсеф
28
Аль-Джайзани
11
Эль-Беркауи
45
Сунбул
45
Сунбул
11
Эль-Беркауи
17
Таварес
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
17
Таварес
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Раед
37
Фарис Афанди
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
49
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
37
Фарис Афанди
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
49
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Раед
5
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
11
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Раед», матч 23-го тура саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Раед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».