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    • «Аль-Наср» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024

    «Аль-Наср» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024

    Аль-Наср
    07.03.2024, четверг, 20:00
    Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
    1 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Аль-Раед
    24' А. Яхья
    18' К. Эль-Беркауи
    46' М. Фузаир
    87' А. Саюд
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аль-Наср
    26
    Давид Оспина
    ВР
    15
    Алекс Теллес
    ЛЗ
    27
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    77
    Марсело Брозович
    ОП
    17
    Абдулла аль-Хаибари
    ЦП
    25
    Отавио
    АП
    10
    Садио Мане
    ЛВ
    23
    Айман Яхья
    ПВ
    7
    Криштиану Роналду
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Аль-Раед
    1
    Андре Морейра
    ВР
    28
    Хамад Аль-Джайзани
    ЛЗ
    21
    Умар Гонсалес
    ЦЗ
    24
    Халед Аль-Собеаи
    ЦЗ
    32
    Мохаммед Аль-Давсари
    ПЗ
    5
    Мамаду Лум
    ОП
    14
    Мансур Аль-Биши
    ЦП
    7
    Амир Саюд
    АП
    10
    Мохаммед Фузаир
    (К) ПВ
    17
    Жулио Таварес
    ЦФ
    11
    Карим Эль-Беркауи
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Йовичевич
    Аль-Наср
    37
    Фарис Афанди
    ВР
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    14
    Сами Аль-Наджеи
    АП
    29
    Абдулрахман Гариб
    ЛВ
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Аль-Раед
    23
    Ахмад Аль-Харби
    ВР
    43
    Абдулла Аль-Юсеф
    ЛЗ
    94
    Мубарак Аль-Радже
    ЦЗ
    19
    Абдулла Аль-Фахад
    ЦЗ
    45
    Яхья Сунбул
    ПЗ
    6
    Абдулла Яхья Маграхи
    ЦП
    18
    Найеф Азази
    ЦП
    49
    Фирас Аль-Гамди
    ЦФ
    9
    Раед Аль-Гамди
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    26
    Оспина
    15
    Теллес
    27
    Ляпорт
    4
    Аль-Фатиль
    12
    Аль-Бушал
    77
    Брозович
    17
    аль-Хаибари
    10
    Мане
    25
    Отавио
    23
    Яхья
    7
    Роналду
    4-1-1-2-2
    1
    Морейра
    32
    Аль-Давсари
    21
    Гонсалес
    24
    Аль-Собеаи
    28
    Аль-Джайзани
    5
    Лум
    14
    Аль-Биши
    10
    Фузаир
    7
    Саюд
    11
    Эль-Беркауи
    17
    Таварес
    14
    Аль-Наджеи
    14
    Аль-Наджеи
    Аль-Наджеи
    29
    Гариб
    29
    Гариб
    Аль-Наджеи
    23
    Яхья
    46
    Аль-Алива
    46
    Аль-Алива
    23
    Яхья
    28
    Аль-Джайзани
    43
    Аль-Юсеф
    43
    Аль-Юсеф
    28
    Аль-Джайзани
    11
    Эль-Беркауи
    45
    Сунбул
    45
    Сунбул
    11
    Эль-Беркауи
    17
    Таварес
    9
    Аль-Гамди
    9
    Аль-Гамди
    17
    Таварес
    Остались в запасе
    Аль-Наср
    Аль-Раед
    37
    Фарис Афанди
    ВР
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    23
    Ахмад Аль-Харби
    ВР
    94
    Мубарак Аль-Радже
    ЦЗ
    19
    Абдулла Аль-Фахад
    ЦЗ
    6
    Абдулла Яхья Маграхи
    ЦП
    18
    Найеф Азази
    ЦП
    49
    Фирас Аль-Гамди
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Йовичевич
    Остались в запасе
    37
    Фарис Афанди
    ВР
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Ахмад Аль-Харби
    ВР
    94
    Мубарак Аль-Радже
    ЦЗ
    19
    Абдулла Аль-Фахад
    ЦЗ
    6
    Абдулла Яхья Маграхи
    ЦП
    18
    Найеф Азази
    ЦП
    49
    Фирас Аль-Гамди
    ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Главный тренер
    Игор Йовичевич
    Статистика матча Аль-Наср - Аль-Раед
    5
    Всего ударов по воротам
    16
    7
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    72
    28
    Желтые карточки
    0
    5
    Угловые удары
    11
    4
    Нарушения
    6
    14
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    633
    263
    Сейвы
    2
    3
    Точность передач %
    88
    74
    Удары мимо ворот
    10
    1
    Блокированные удары
    3
    1
    Удары из пределов штрафной
    8
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Раед», матч 23-го тура саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Раед»

    «Аль-Наср» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2024 17:49
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