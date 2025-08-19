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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Строгино
Новости
€ 50 тыс
Строгино - новости команды
Москва
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Янтарь
Сайт:
http://fcstrogino.ru
Тренер:
Сергей Загидуллин
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Трансляция
«Строгино» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Строгино» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Фото
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
2025.08.19 00:36
1
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
Прогноз на точный счeт матча «Знамя Труда» – «Строгино»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:59
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Динамо Брянск»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:57
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Арсенал-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:34
Прогноз на точный счет матча «Спартак Тамбов» – «Строгино»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:51
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Медиаклуб 2DROTS прошел во 2-й раунд Фонбет Кубка России
2024.07.30 18:06
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2DROTS вышли на матч Фонбет Кубка России с нашивкой в память об Уткине
2024.07.30 17:48
Соперники медийных клубов в 1-м раунде Фонбет Кубка России
2024.07.15 12:21
Тренер белгородского «Салюта» возмутился проведением матча в +35 градусов
2024.07.02 12:32
1
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
2022.06.18 22:00
7
Видео
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
2022.06.06 12:32
4
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«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
2022.06.05 21:20
15
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
«Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова
2021.12.11 14:53
1
Кубок России. «Красава» разгромил «Строгино» и вышел в 1/64 финала
2021.07.28 14:54
4
Товарищеский матч. «Тамбов» обыграл клуб ПФЛ «Строгино»
2021.02.12 20:11
1
Призер Евро-2008 Адамов стал спортивным директором «Строгино»
2021.02.02 13:45
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
Сутормин подарил первому тренеру миллион рублей
2019.08.28 15:33
30
Анохин: «У академии «Строгино» все отлично. Суторминым гордимся»
2019.08.20 14:21
2
Уткин – о трансфере Сутормина за 50 тысяч: «Плевал «Зенит» на солидарные выплаты уже неоднократно»
2019.08.20 10:55
28
«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»
2018.10.05 21:47
6
Товарищеский матч. «Спартак» переиграл «Строгино»
2018.06.27 19:05
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