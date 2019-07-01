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    Уткин – о трансфере Сутормина за 50 тысяч: «Плевал «Зенит» на солидарные выплаты уже неоднократно»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал пост Василия Конова о том, что по документам полузащитник Алексей Сутормин переходил в «Рубин» и «Зенит» за 50 тысяч рублей.

    «Давайте смотреть на дело Сутормина дальше. Оно совершенно изумрудное, потому что затрагивает вообще все аспекты футбольной жизни.

    Ну, про то, что получается с FIFA Fair Play, понятно. Свободные деньги, которые можно достать из кармана на еще одного футболиста – очевидно.

    Но ведь есть еще и т. н. солидарная выплата. Это сумма от перехода профессионального игрока, которую получает на протяжении его карьеры воспитавшая его школа и тренер. Это не фиксированная сумма, она исчисляется по коэффициенту и делится пополам. Мало того: по современным законам эта сумма немедленно отчисляется от сделки в РФС и впоследствии может быть клубом и тренером востребована. То есть и на этот счет тоже есть документы, которые легко могут быть подняты.
    50 000 рублей.

    Академия «Строгино» получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого «Баскин Роббинс». Другую половину ложкой в пластмассовом судке из-под захваченного на работу обеда унес главный тренер соответствующего возраста.

    Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола!

    Вы просто убиваете футбол на корню. Вот, что вы делаете.

    Кстати, школа «Строгино» находится в связке с ФК «Строгино», который принадлежит бывшему вице-президенту и все еще члену исполкома РФС Анохину. Веселый мужик, книгу про баб написал, классный парень – знаю давно, поскольку ровесник.

    Анохин снискал славу человека принципиального, когда снимали из президентов Толстых. Тогда именно его выступление привело, так сказать, к импичменту. Запустило процедуру.

    Вот клуб Анохина повертели на указательном пальце вместе со школой. И что-то он молчит. Делась куда-то принципиальность.
    Формальный ответ на запрос академии «Строгино» из РФС уже недели три как получен. Насколько мне известно, им даже копию документа не прислали, так, на словах. И клуб, и академия утерлись. Едят мороженое, порадовали детишек.

    Ну, наверное, понятийно что-то им достанется еще. А может, и нет. Плевал Зенит на солидарные выплаты уже неоднократно, напрягите память», – заявляет Уткин через телеграм-канал.

    • Сутормин – воспитанник «Строгино».
    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года.
    • 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии25
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      Рейтинг: +392

      Spartak Piter 17 минут назад

      Руководство страны и они же руководство зенита по честному не умеют)

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      Рейтинг: +6638

      Вомбат 36 минут назад

      Ничего не знаю про серые схемы Зенита и Рубина, зато знаю, что Уткин, как обычно, лжет (как и Бомбардир, называющий Сутромина воспитанником Строгино).
      По законам РФ, за каждую продажу игрока до 5 процентов может получать спортшкола клуба, воспитавшего игрока, если он закончил эту школу и в этом клубе начал карьеру. Так вот, Сутормин ДЮСШ Строгино НЕ закончил. Он там учился 7 лет, но перевелся оттуда в Академию Зенита, где учился еще 2 года и откуда в возрасте 18 выпустился, после чего поехал играть в ФК Строгино. Так что Уткин с Бомбардиром малость подправили биографию игрока. Ну и последнее. Откуда у трансфермаркета информация про 2.5 млн евро, если формально это были 50 тыс рублей

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      Рейтинг: +1443

      Kollljan 40 минут назад

      Сейчас Сутормин и этих денег не стоит. Пустое место на поле пока. Дальше посмотрим.

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      Рейтинг: +1313

      Фанат Рубина > Kollljan 36 минут назад

      вот как спиз**ли так и пользуйтесь..
      будет смешно если малком после востановления от нынешней травмы еще 1 получит. потом дзюба какие нибудь кресты получит надеюсь. и все /изда вам придет

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      Рейтинг: +1313

      Фанат Рубина 42 минуты назад

      согласен, зенит как чирий в рос.футболе, гноем надувается но вот все лопнуть не как не может..

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      Рейтинг: +1313

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 40 минут назад

      пора 13 клубам рпл писать жалобы во все возможные инстанции о лишении фк.зенит проф статуса фк.
      и отстранения из всех ек на лет 10 и рпл с фнл

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Фанат Рубина 20 минут назад

      И опять: вы не заметили, что изначально «Рубин» купил Сутормина у «Оренбурга» за ту же сумму, 50 тысяч рублей? Получается, «Рубин» тоже гноем надулся?

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      Рейтинг: +1313

      Фанат Рубина > Freyk 17 минут назад

      тут статья о бзените и как он на все и всех плевал.
      а когда судья ошибается в их матчах начинается нытье у них..

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Фанат Рубина 11 минут назад

      Тут статья о том, что и «Рубин», и «Зенит» заплатили за этот трансфер по 50 тысяч рублей. Вы имеете полное право оценивать этот поступок как угодно, но здесь оба клуба поступили абсолютно одинаково. А значит, либо оба можно осуждать, либо ни один.

      0
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      Рейтинг: +11331

      bset 54 минуты назад

      Как за европейцев платить, так готовы миллионы выложить. Как российский футбол поддержать, так всякие махинации включаются. Вот европейский футбол дальше и растет, а наш, как обычно, в глубокой опе.

      1
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      Рейтинг: +43

      Гатчина 59 минут назад

      Василёк тоже принципиальный и витиеватый,как Вилимир Хлебников.Как по корпоративам у всей этой богемной сволочи шляться и жрать там в три горла,так это пожалуйста.Встал бы там на стульчик и высказал бы всё им в лицо.Нет,это нужно нам рассказывать,нам,от которых ничего не зависит

      0
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      Рейтинг: +1976

      InterMilLano1908 > Гатчина 42 минуты назад

      Идиот? Смысл он кому то там в лицо будет говорить, он дело делает и говорит на публику что бы все обратили внимание... капля за каплей, но терпение когда нибудь то кончится

      0
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      Рейтинг: +43

      Гатчина > InterMilLano1908 32 минуты назад

      идиот-своему папе будешь говорить.Много он дел сделал?Дело Сутормина совершенно изумрудно...вот его дело-словесная эквилибристика.Иди,этику общения изучай.

      0
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      Рейтинг: +933

      Борат 1 час назад

      да, мутная шляпа !

      0
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      Рейтинг: +34

      Сибирь За Зенит 1 час назад

      А так всегда. Покупаешь качественного игрока, но приходится выложить большую сумму, то сразу - ой попил бабла, откуда у них деньги...
      Покупаешь за дёшево - ой что-то тут нечисто, всё махинация.
      Ох уж все эти мамкины эксперты

      2
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      Рейтинг: +278

      dmzeus > Сибирь За Зенит 52 минуты назад

      За дешево? Ты серьезно думаешь, что 50к за него это адекватная цена?

      1
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      Рейтинг: +160

      dragoon000320 > Сибирь За Зенит 42 минуты назад

      То есть Сутормин по твоему качественный игрок?

      -1
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      Рейтинг: +1976

      InterMilLano1908 > Сибирь За Зенит 41 минуту назад

      50к руб это 700 долларов... ты где такие цены видел??

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 1 час назад

      Вася как всегда. Сразу начал набрасывать на «Зенит», хотя изначально столько заплатил «Рубин» «Оренбургу», а «Зенит» лишь повторил их предложение.

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      Рейтинг: +1162

      Томик > Freyk 1 час назад

      "Повторил их предложение"? Народ хоть не смешите. Такое "предложение" и я могу раз в месяц делать. Правильно Уткин говорит - это воровство, причём хамское. Да ещё и мошенничество с фэйр плэй. А в Сочи продали каждого лимонов за 5 евро, небось. И всё хорошо.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Томик 1 час назад

      Ну так вы ответьте на вопрос-то, почему никого не волнует, что «Рубин» изначально купил Сутормина за эту сумму? Когда «Зенита» еще на горизонте даже не было.

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      Рейтинг: +91

      Frazaran > Freyk 54 минуты назад

      А кто сказал то что рубин купил за эту сумму ? Наша лига хоть и так себе , но игроков за 50 к рублей нет .
      Если открыть авторитетный немецкий портал трасфермакт, то там написано что в рубин он перешёл за 2 ляма , а потом в зенит за 3 . Что кстати похоже на правду , а не домыслы эксперта с созвучной фамилией Уткин

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      Рейтинг: +278

      dmzeus > Frazaran 51 минуту назад

      Этот портал берет суммы из СМИ) ты думаешь им кто-то присылает копии контрактов с суммами?)

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      Рейтинг: +1162

      Томик > Freyk 51 минуту назад

      Да плевать мне на то, за сколько его Рубин купил. Может схема так и задумана была вообще. Чтобы вот такие доводы и можно было привести. Ничего от этого не изменилось. В итоге - два трансфера за неделю, а отчислений школе - на мороженое. Мягко говоря - очередная некрасивая история. А уж как это можно квалифицировать с точки зрения УЕФА или законодательства РФ - пусть решают соответствующие должностные лица, если есть у них желание такое. Про "на горизонте не было" - это как-то странно слышать.

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      Рейтинг: +91

      Frazaran > dmzeus 14 секунд назад

      Понятное дело .. ну и уткину никто ничего не присылает , как и конову и остальным экспердам а анал итикамам )

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