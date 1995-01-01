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    Конов: «Рубин» и «Зенит» заплатили за трансфер Сутормина 50 тысяч

    Стала известна сумма, за которую полузащитник Алексей Сутормин переходил в «Рубин» и «Зенит».

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обнаружил данные РФПЛ о регистрации полузащитника в клубах:

    Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28 июня 2019 года с фиксацией оплаты до первого августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.

    Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 8 июля 2019 с фиксацией оплаты до 1 августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.

    Журналист задается вопросом:

    «У меня просьба к футбольным клубам «Оренбург», «Рубин», «Зенит» и Российской футбольной Премьер-Лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не все? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей?».

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
    • Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Игрок провел уже два матча в составе петербургской команды.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2822

      BAIv 8 минут назад

      что то с трудом верится в такое палево, скорее всего косяк этой системы , как в нашей налоговой сплошные косяки, одно и тоже доказывай по несколько раз.

      0
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      Рейтинг: +5952

      FanatSerj 13 минут назад

      это ответ финансовому фейрплею )) Там и Бердыевский Ростов в своё время за бесплатно разбежался, только потом у Ростова и долги по ЗП погасились и на новый состав денег хватило и на Карпина.

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      Рейтинг: +427

      Randy Ram 46 минут назад

      Когда то в Ротор Эльдар Низамутдинов приходил за 40 000 долларов... а тут даже не в долларах)

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      Рейтинг: +1850

      Ubuntu 1 час назад

      Мутные серые схемы - это в стиле Зенита

      0
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      Рейтинг: +297

      Lilipyt 1 час назад

      Ну это официальная сумма, настоящую не узнаем.

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      Рейтинг: +442

      xrrrx 1 час назад

      схематоз очередной провернули

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      Рейтинг: +874

      rash1959 2 часа назад

      газпрём рулит...

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