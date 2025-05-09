10 мая в Тамбове состоится матч Второй лиги Б между местным «Спартаком» и «Строгино». Обе команды идут с разными результатами: хозяева уверенно расположились в верхней части таблицы и демонстрируют отличную результативность, а гости испытывают трудности в обороне и находятся в середине турнирной таблицы. Матч обещает быть открытым и богатым на моменты, учитывая стиль игры обеих команд.

«Спартак Тамбов»

«Спартак Тамбов» после 6 туров занимает 7-е место с 10 очками. Команда демонстрирует мощную атаку: 11 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.20 за игру), при этом защита остаeтся довольно крепкой – всего 4 пропущенных за тот же период. Особенно уверенно «Спартак» играет дома, не проигрывая в 5 из последних 7 встреч на своeм поле. Команда комбинирует высокий прессинг и быстрые фланговые атаки, что позволяет постоянно создавать давление на соперников.

«Строгино»

«Строгино» после 6 туров занимает 12-е место с 5 очками. Команда не может выиграть уже три тура подряд и явно испытывает проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Однако атака работает стабильно: 5 забитых голов за 5 матчей подтверждают, что команда способна огрызнуться. «Строгино» пропускает в 4 матчах подряд и часто сталкивается с трудностями в удержании счeта даже при равной игре.

Факты о командах:

«Спартак Тамбов»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).

10 очков после 6 туров.

«Строгино»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах.

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 33% (2) 50% (3) 17% (1) 10 Забитых мячей 7 1.67 В среднем за матч 1.17 3:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур Спартак Т 1 : 1 Строгино Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур Строгино 1 : 1 Спартак Т Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур Спартак Т 3 : 1 Строгино Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур Строгино 1 : 3 Спартак Т Россия. Вторая лига. Группа 3, 13 тур Спартак Т 2 : 3 Строгино Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур Строгино 0 : 0 Спартак Т

Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «Строгино»

«Спартак Тамбов» сейчас находится в отличной форме и особенно стабилен на своeм поле, где команда демонстрирует высокую результативность. «Строгино» продолжает испытывать трудности с обороной и регулярно пропускает, что создаeт серьeзные риски в матче против столь атакующего соперника. Учитывая показатели обеих команд, наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев с обменом голами. «Строгино» может рассчитывать на свой шанс в атаке, но сдержать натиск «Спартака» будет крайне сложно.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спартак Тамбов».

Рекомендованные ставки: