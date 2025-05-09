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Прогноз на точный счет матча «Спартак Тамбов» – «Строгино»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:25
Спартак Т - Строгино
10 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
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6.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Спартак Тамбов»
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10 мая в Тамбове состоится матч Второй лиги Б между местным «Спартаком» и «Строгино». Обе команды идут с разными результатами: хозяева уверенно расположились в верхней части таблицы и демонстрируют отличную результативность, а гости испытывают трудности в обороне и находятся в середине турнирной таблицы. Матч обещает быть открытым и богатым на моменты, учитывая стиль игры обеих команд.

«Спартак Тамбов»

«Спартак Тамбов» после 6 туров занимает 7-е место с 10 очками. Команда демонстрирует мощную атаку: 11 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.20 за игру), при этом защита остаeтся довольно крепкой – всего 4 пропущенных за тот же период. Особенно уверенно «Спартак» играет дома, не проигрывая в 5 из последних 7 встреч на своeм поле. Команда комбинирует высокий прессинг и быстрые фланговые атаки, что позволяет постоянно создавать давление на соперников.

«Строгино»

«Строгино» после 6 туров занимает 12-е место с 5 очками. Команда не может выиграть уже три тура подряд и явно испытывает проблемы в обороне – 9 пропущенных мячей за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Однако атака работает стабильно: 5 забитых голов за 5 матчей подтверждают, что команда способна огрызнуться. «Строгино» пропускает в 4 матчах подряд и часто сталкивается с трудностями в удержании счeта даже при равной игре.

Факты о командах:

«Спартак Тамбов»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 10 очков после 6 туров.

«Строгино»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
33% (2)
50% (3)
17% (1)
10
Забитых мячей
7
1.67
В среднем за матч
1.17
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Спартак Т
1 : 1
10.05.2025
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Строгино
1 : 1
01.09.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Спартак Т
3 : 1
19.05.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Строгино
1 : 3
22.07.2023
Спартак Т
Россия. Вторая лига. Группа 3, 13 тур
Спартак Т
2 : 3
26.09.2022
Строгино
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
Строгино
0 : 0
30.07.2022
Спартак Т
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Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «Строгино»

«Спартак Тамбов» сейчас находится в отличной форме и особенно стабилен на своeм поле, где команда демонстрирует высокую результативность. «Строгино» продолжает испытывать трудности с обороной и регулярно пропускает, что создаeт серьeзные риски в матче против столь атакующего соперника. Учитывая показатели обеих команд, наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев с обменом голами. «Строгино» может рассчитывать на свой шанс в атаке, но сдержать натиск «Спартака» будет крайне сложно.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спартак Тамбов».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Спартак Тамбов» – коэффициент 6.00
  • Победа «Спартак Тамбов» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Спартак Тамбов»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Строгино Спартак Т
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