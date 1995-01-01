Сутормин подарил первому тренеру миллион рублей

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, как и обещал, дал своему первому тренеру Александру Грекову миллион рублей.

Родители Сутормина во вторник передали Грекову всю сумму, сообщает «Спорт-Экспресс».

Греков не верил, что ему обещали миллион рублей. Сутормин заявлял, что переведет деньги тренеру, которому «очень многим обязан».