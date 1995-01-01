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    Сутормин подарил первому тренеру миллион рублей

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, как и обещал, дал своему первому тренеру Александру Грекову миллион рублей.

    Родители Сутормина во вторник передали Грекову всю сумму, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Греков не верил, что ему обещали миллион рублей. Сутормин заявлял, что переведет деньги тренеру, которому «очень многим обязан».

    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит». Оба трансфера оцениваются в 50 тысяч рублей.
    • Согласно правилам о солидарных выплатах, СДЮШОР «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита» и футбольные клубы «Строгино» и «Волгарь» имеют право на компенсацию за воспитание игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4185

      hevbn 28 7 минут назад

      Это конечно хорошо что Сутормин не забыл своего первого тренера , но тут есть два вопроса почему Зенит уже не первый раз производит такие аферы ведь самое логичное заплатить за Алексея реальные 3-4 млн. чтобы первый тренер не сомневался что он получит положенные ему деньги по закону , а второй вопрос как так работают наши футбольные органы которые позволяют проводить такие аферы , а в том что это афера сомневаться может или человек с другой планеты или кто то из руководства Зенита . Это даже не смешно , а скорее даже вызывающе чтобы игрок в современном футболе в самом расцвете сил приходил в команду которая собирается бороться за выход в плей-офф в ЛЧ стоил 50 тыс.руб. По хорошему все кто принимал участие в этой истории должны быть наказаны , но у нас об этом даже речи нет , а потом ещё удивляются что у нас мало хороших детских тренеров.

      0
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      Рейтинг: +408

      KPCCSPB > hevbn 28 34 секунды назад

      Какой Зенит, его Рубин первым купил за 50 000 тысяч. Ты жопой читаешь что-ли?

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      Рейтинг: +1644

      neveldomha 10 минут назад

      Главное, чтобы тренер на будущий год не забыл заплатить 13% НДФЛ. Не афишировал бы, не пришлось бы 130 штук дарить государству.

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      Рейтинг: +4811

      Старикан 20 минут назад

      Очень жаль, что возможно хороший парень был втянут в такую грязную историю... Этот сомнительный трансфер показывает всю свинскую натуру руководства Зенита по отношению к другим клубам! Ну а тренеру в данном случае свезло...

      1
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      Рейтинг: +1604

      Евгений Агеев > Старикан 10 минут назад

      Был такой еще Новосельцев...знакома история?

      1
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      Рейтинг: +195

      dragoon000320 25 минут назад

      Ой да умоляю для него этот миллион рублей как капля в море... Ничего этот жест не значит

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      Рейтинг: +7752

      KLIM777 > dragoon000320 24 минуты назад

      Да да. Миллион рублей это гроши. Ты сам то не на 15 тысяч в месяц живешь олигарх?

      1
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      Рейтинг: +1482

      koli4ka 30 минут назад

      вот эта Лёха,вот эта парень!!!

      -1
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      Рейтинг: +466

      Сергей Каспийский 30 минут назад

      Часто задаю вопрос: Почему нет вложений в детский футбол? Вот вам и ответ: Станет твой воспитанник играть в топ-клубе, а тебе от этого ни шиша! В Европе давно бы засудили и Зенит, и Рубин за эту сомнительную сделку. Пример с Месси в Испании - наглядный и поучительный для нашей налоговой инспекции.

      2
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 33 минуты назад

      Ещё один? Вроде об этом писали.

      0
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      Рейтинг: +1880

      Ubuntu 53 минуты назад

      А не поднимись кипишь из-за его мутного перехода и не получил бы тренер ничего.
      Парень просто пытается откупиться и поправить испорченную репутацию

      2
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      Рейтинг: +588

      Ганнибал Лектор 57 минут назад

      Поступок, достойный уважения

      5
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      Рейтинг: +754

      diktatop > Ганнибал Лектор 31 минуту назад

      газпром просто дал денег и чтоб это все скорее утихло...

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      Рейтинг: +450

      xrrrx 59 минут назад

      это после того как его на вранье поймали и позвонили тренеру который сказал что ничего не получал от него)) а люди еще говорят что достойно поступил... да если бы не разоблачили его вранье он бы ни копейки не передал ему

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