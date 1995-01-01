Сутормин подарил первому тренеру миллион рублей

Это конечно хорошо что Сутормин не забыл своего первого тренера , но тут есть два вопроса почему Зенит уже не первый раз производит такие аферы ведь самое логичное заплатить за Алексея реальные 3-4 млн. чтобы первый тренер не сомневался что он получит положенные ему деньги по закону , а второй вопрос как так работают наши футбольные органы которые позволяют проводить такие аферы , а в том что это афера сомневаться может или человек с другой планеты или кто то из руководства Зенита . Это даже не смешно , а скорее даже вызывающе чтобы игрок в современном футболе в самом расцвете сил приходил в команду которая собирается бороться за выход в плей-офф в ЛЧ стоил 50 тыс.руб. По хорошему все кто принимал участие в этой истории должны быть наказаны , но у нас об этом даже речи нет , а потом ещё удивляются что у нас мало хороших детских тренеров.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, как и обещал, дал своему первому тренеру Александру Грекову миллион рублей.
Родители Сутормина во вторник передали Грекову всю сумму, сообщает «Спорт-Экспресс».
Греков не верил, что ему обещали миллион рублей. Сутормин заявлял, что переведет деньги тренеру, которому «очень многим обязан».
- Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит». Оба трансфера оцениваются в 50 тысяч рублей.
- Согласно правилам о солидарных выплатах, СДЮШОР «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита» и футбольные клубы «Строгино» и «Волгарь» имеют право на компенсацию за воспитание игрока.