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    Сутормин переведет первому тренеру миллион рублей

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в знак благодарности перешлет миллион рублей первому тренеру.

    «Попросил «Зенит» помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру – Александру Ивановичу Грекову – деньги. Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», – заявил Сутормин.

    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».
    • Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллионов евро.
    • Согласно правилам о солидарных выплатах, СДЮШОР «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита» и футбольные клубы «Строгино» и «Волгарь» имеют право на компенсацию за воспитание игрока.
    • Например, астраханскому клубу полагается 0,988% от суммы сделки. Это 494 рубля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.08.2019 20:22
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 августа 2019, 12:44

      494 рубля!
      Крутая компенсация за воспитание игрока.



      0
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      Рейтинг: +1046

      S.K.V. 24 августа 2019, 12:24

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 августа 2019, 10:25

      ...а всё движимое и недвижимое имущество завещал своей картонке.

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 24 августа 2019, 09:30

      Офигеть теперь тренер сможет купить 20 Суторминых ))

      0
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      Рейтинг: +70

      арни198 24 августа 2019, 08:04

      Главное чтобы слова не расходились с делом!!!

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 23 августа 2019, 23:39

      Совесть есть у мужика. Побольше бы таких!

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 23 августа 2019, 22:34

      очередной лавочник....а сколько их еще будет...это рфпл, детка

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2019, 22:34

      похоже, опять пиарщики зенита в деле

      3
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 23 августа 2019, 22:31

      канеш бабки газпрома, че не дарить то) не в шахте же заработал, и не на буровой в -40 градусов мороза)

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      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Mister_Tomsk 23 августа 2019, 23:41

      Ты сам когда из шахты вылез? Страдалец по чужим деньгам.

      1
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > paracetamol 24 августа 2019, 00:21

      ты конченый или притворяешься? я свое мнение написал) мне срать на деньги твоего зенита, как и на тебя самого. Так что не тыкай обезьяна, бабе своей тыкай, или ах да, она тебя содержит наверное, вот ты слюной и дрищишь

      -1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 23 августа 2019, 22:18

      Надеюсь, заиграет. А то у зенитки карма угробленных российских игроков скоро не выдержит.

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