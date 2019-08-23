Сутормин переведет первому тренеру миллион рублей

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в знак благодарности перешлет миллион рублей первому тренеру.

«Попросил «Зенит» помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру – Александру Ивановичу Грекову – деньги. Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», – заявил Сутормин.