Сутормин переведет первому тренеру миллион рублей

494 рубля!
Крутая компенсация за воспитание игрока.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в знак благодарности перешлет миллион рублей первому тренеру.
«Попросил «Зенит» помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру – Александру Ивановичу Грекову – деньги. Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», – заявил Сутормин.
- Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».
- Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллионов евро.
- Согласно правилам о солидарных выплатах, СДЮШОР «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита» и футбольные клубы «Строгино» и «Волгарь» имеют право на компенсацию за воспитание игрока.
- Например, астраханскому клубу полагается 0,988% от суммы сделки. Это 494 рубля.