«Это точно не розыгрыш?» Тренер Сутормина не поверил, что ему обещали миллион рублей

Александр Греков, первый тренер полузащитника Алексея Сутормина, признался, что не знал про миллион рублей, который ему пообещал перечислить футболист «Зенита».

– Александр Иванович, вы в курсе, что Алексей Сутормин пообещал передать вам миллион рублей за то, что помогли сделать ему первые шаги в футболе?

– Нет. Это точно не розыгрыш?

– Он заявил об этом официально, через прессу.

– Ничего себе, вот это новость! У меня занималось столько ребят, которые доросли до большого футбола, но почти ни копейки вознаграждения за это я не получил. Лапшин, Ойеволе – можно перечислять долго. И вот сейчас Леха делает такой жест. Я на пенсии, и вы меня так обрадовали. Недавно был на свадьбе у Леши в Оренбурге, мы с его родителями хорошо дружим. Я же вел его полностью, от и до – восемь лет.

– Вас не удивило, что его трансфер стоил всего 50 тысяч рублей?

– Я в эти дела не лезу. Я в своей жизни сделал дело, воспитал футболиста, вот и все. А что там, кто и как – не мой вопрос.

– Простите за этот вопрос. Какая у вас сейчас пенсия?

– 20 тысяч рублей в месяц. Все! На эти деньги и живу.

– Теперь у вас есть миллион. Если не секрет, на что вы его потратите?

– У меня двое маленьких детей, представляете. Я живу ими и все, что я делаю – только для них.