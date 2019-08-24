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    «Это точно не розыгрыш?» Тренер Сутормина не поверил, что ему обещали миллион рублей

    Александр Греков, первый тренер полузащитника Алексея Сутормина, признался, что не знал про миллион рублей, который ему пообещал перечислить футболист «Зенита».

    – Александр Иванович, вы в курсе, что Алексей Сутормин пообещал передать вам миллион рублей за то, что помогли сделать ему первые шаги в футболе?

    – Нет. Это точно не розыгрыш?

    – Он заявил об этом официально, через прессу.

    – Ничего себе, вот это новость! У меня занималось столько ребят, которые доросли до большого футбола, но почти ни копейки вознаграждения за это я не получил. Лапшин, Ойеволе – можно перечислять долго. И вот сейчас Леха делает такой жест. Я на пенсии, и вы меня так обрадовали. Недавно был на свадьбе у Леши в Оренбурге, мы с его родителями хорошо дружим. Я же вел его полностью, от и до – восемь лет.

    – Вас не удивило, что его трансфер стоил всего 50 тысяч рублей?

    – Я в эти дела не лезу. Я в своей жизни сделал дело, воспитал футболиста, вот и все. А что там, кто и как – не мой вопрос.

    – Простите за этот вопрос. Какая у вас сейчас пенсия?

    – 20 тысяч рублей в месяц. Все! На эти деньги и живу.

    – Теперь у вас есть миллион. Если не секрет, на что вы его потратите?

    – У меня двое маленьких детей, представляете. Я живу ими и все, что я делаю – только для них.

    • Сумма трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из казанского клуба в «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
    • Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5500 рублей.
    • «Волгарь» высмеял эту ситуацию, а «Химки» отказались от положенной компенсации.

    Источник: «Бизнес Online»

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    24.08.2019 17:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5795

      батог 1 час назад

      Обещанного три года ждут !

      0
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      Рейтинг: -19

      Аденн 13 часов назад

      Алесандр, пенсия 20 тысяч это ещё очень не плохо. Есть гораздо меньше, спасибо Правительству и Президенту за их заботу о гражданах.

      1
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      Рейтинг: +431

      moskowcity-petrv > Аденн 12 часов назад

      20тысяч,это шикарная пенсия!обычно, за пределами мск,если ты работал обычным работягой и небыл в силовых структурах,твоя пенсия, едва будет покрывать квартплату

      3
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      Рейтинг: +9

      вратарь сборной > moskowcity-petrv 12 часов назад

      да, но двое маленьких детей.

      0
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      Рейтинг: +8410

      DeStar 13 часов назад

      Еще никто ничего не перевел.. а уже побежали журналисты и спрашивают куда потратите.

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