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Вторая Лига Б группа 3
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Строгино
Результаты
€ 50 тыс
Строгино - результаты матчей
Москва
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Янтарь
Сайт:
http://fcstrogino.ru
Тренер:
Сергей Загидуллин
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 3. 2020/2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2013/2014
13.09 | 14:30
Строгино
3 : 0
Зенит
06.09 | 14:00
Арсенал-2
1 : 2
Строгино
30.08 | 18:00
Строгино
0 : 2
Сатурн
22.08 | 18:00
Строгино
1 : 2
СКА-Хабаровск-2
15.08 | 17:00
Шумбрат
1 : 1
Строгино
08.08 | 18:00
Спартак Т
0 : 1
Строгино
01.08 | 13:00
Авангард
1 : 3
Строгино
25.07 | 18:00
Строгино
2 : 0
Волна
04.07 | 18:00
Ротор-2
1 : 2
Строгино
27.06 | 19:00
Строгино
3 : 1
Квант
20.06 | 17:00
Салют
1 : 0
Строгино
13.06 | 18:00
Строгино
2 : 3
Орел
06.06 | 17:00
Родина-М
2 : 0
Строгино
30.05 | 13:00
Строгино
2 : 2
Металлург Л
23.05 | 14:00
Зенит
1 : 0
Строгино
16.05 | 13:00
Строгино
2 : 0
Арсенал-2
08.05 | 18:00
Сатурн
1 : 1
Строгино
02.05 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
4 : 2
Строгино
26.04 | 13:00
Строгино
1 : 2
Шумбрат
19.04 | 13:00
Строгино
0 : 4
Спартак Т
12.04 | 13:00
Строгино
0 : 0
Авангард
04.04 | 15:00
Волна
3 : 0
Строгино
28.03 | 13:00
Строгино
1 : 4
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