Анохин: «У академии «Строгино» все отлично. Суторминым гордимся»

Президент московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал переход форварда Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и «Зенит».

— У академии «Строгино» все отлично. Суторминым гордимся.

— Но есть информация, что вся сумма трансфера составляет 50 тысяч рублей, а вам достались крохи. Как вырастить новых Суторминых в таких условиях?

— Мы же растим. Вот Ванька Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ. Гапонов в «Спартаке».

— То есть конкретно по этой ситуации претензий у школы к клубу нет?

— Академия готовится к игре ЮФЛ. Прекрасно, что такая лига появилась, – сказал Анохин.

Ранее стало известно, что Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Журналист Василий Уткин заявил, что академия «Строгино» получила за подготовку Сутормина «примерно полведра мороженого».