Анохин: «У академии «Строгино» все отлично. Суторминым гордимся»

Президент московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал переход форварда Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и «Зенит».
— У академии «Строгино» все отлично. Суторминым гордимся.
— Но есть информация, что вся сумма трансфера составляет 50 тысяч рублей, а вам достались крохи. Как вырастить новых Суторминых в таких условиях?
— Мы же растим. Вот Ванька Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ. Гапонов в «Спартаке».
— То есть конкретно по этой ситуации претензий у школы к клубу нет?
— Академия готовится к игре ЮФЛ. Прекрасно, что такая лига появилась, – сказал Анохин.
Ранее стало известно, что Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Журналист Василий Уткин заявил, что академия «Строгино» получила за подготовку Сутормина «примерно полведра мороженого».
- Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».
- Сутормин – воспитанник «Строгино». В этом клубе он начинал свою карьеру, поэтому воспитавшая его академия должна была получить долю от трансфера игрока в виде компенсации.
- Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллионов евро.