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    Анохин: «У академии «Строгино» все отлично. Суторминым гордимся»

    Президент московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал переход форварда Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и «Зенит».

    — У академии «Строгино» все отлично. Суторминым гордимся.

    — Но есть информация, что вся сумма трансфера составляет 50 тысяч рублей, а вам достались крохи. Как вырастить новых Суторминых в таких условиях?

    — Мы же растим. Вот Ванька Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ. Гапонов в «Спартаке».

    — То есть конкретно по этой ситуации претензий у школы к клубу нет?

    — Академия готовится к игре ЮФЛ. Прекрасно, что такая лига появилась, – сказал Анохин.

    Ранее стало известно, что Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Журналист Василий Уткин заявил, что академия «Строгино» получила за подготовку Сутормина «примерно полведра мороженого».

    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».
    • Сутормин – воспитанник «Строгино». В этом клубе он начинал свою карьеру, поэтому воспитавшая его академия должна была получить долю от трансфера игрока в виде компенсации.
    • Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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