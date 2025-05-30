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Прогноз на точный счёт матча «Строгино» – «Динамо Брянск»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 15:25
Строгино - Динамо Бр
31 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брянск»
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31 мая в рамках 10-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Строгино» и «Динамо Брянск». Команды решают разные задачи в чемпионате – хозяева борются за стабильность и выход из нижней части таблицы, тогда как гости стремятся удержаться в зоне лидеров. Матч обещает быть результативным, учитывая открытый стиль одной команды и прагматичный подход другой.

«Строгино»

Московский клуб после 9 туров располагается на 12-й строчке с 9 очками. «Строгино» демонстрирует атакующий футбол, забив 9 голов в последних 5 матчах. Однако оборона команды остаeтся слабым звеном: 12 пропущенных мячей за тот же период говорят о системных проблемах в защите. Особенно тревожит то, что команда пропускает стабильно – в каждом из 5 последних туров.

Главным оружием «Строгино» остаeтся скорость и движение в атаке, но отсутствие баланса между линиями мешает команде достигать результата. Тем не менее победа в последнем туре над «СКА-Хабаровск-2» (4:3) может придать уверенности.

«Динамо Брянск»

Команда из Брянска более сбалансирована и на данный момент занимает 4-е место с 16 очками. «Динамо Брянск» предпочитает прагматичный футбол: в последних 5 матчах они забили 4 и пропустили 4 мяча. Хотя результативность команды не впечатляет, «Динамо» стабильно набирает очки, минимизируя ошибки в обороне.

Сильной стороной коллектива является защита, в то время как атакующая линия часто зависима от действий Дрогунова – лучшего бомбардира команды, забившего 8 голов в сезоне. Команда демонстрирует устойчивую игру и может эффективно закрывать пространство даже против команд с агрессивным стилем.

Факты о командах

«Строгино»

  • 12 место в таблице, 9 очков
  • В последних 5 матчах: 9 забитых, 12 пропущенных
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.40 пропущенных за игру

«Динамо Брянск»

  • 4 место в таблице, 16 очков
  • В последних 5 матчах: 4 забитых, 4 пропущенных
  • В среднем 0.80 гола как в атаке, так и в защите
  • Команда стабильна и редко допускает провалы

Личные встречи
18% (2)
0% (0)
82% (9)
13
Забитых мячей
25
1.18
В среднем за матч
2.27
6:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  6:2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 17 тур
Динамо Бр
3 : 0
19.10.2022
Строгино
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Бр
3 : 1
14.09.2022
Строгино
Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур
Строгино
0 : 2
21.08.2022
Динамо Бр
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Бр
1 : 0
28.05.2022
Строгино
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Строгино
2 : 5
30.04.2022
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Строгино
0 : 2
02.11.2019
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур
Динамо Бр
2 : 0
09.08.2019
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Строгино
1 : 2
11.05.2019
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 11 тур
Динамо Бр
3 : 1
29.09.2018
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Динамо Бр
0 : 2
11.11.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур
Строгино
6 : 2
04.10.2017
Динамо Бр
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Прогноз на матч «Строгино» – «Динамо Брянск»

«Строгино» играет в яркий, но уязвимый футбол. Слабая оборона может стать решающим фактором в пользу более организованного «Динамо Брянск». Однако хозяева могут использовать домашнее преимущество и агрессию в атаке, чтобы навязать борьбу. Ожидается матч с голами с обеих сторон, но с минимальным перевесом гостей за счeт большей стабильности.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брянск»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Брянск» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «Динамо Брянск» – коэффициент 2.10

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брянск»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Динамо Бр Строгино
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