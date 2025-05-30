31 мая в рамках 10-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Строгино» и «Динамо Брянск». Команды решают разные задачи в чемпионате – хозяева борются за стабильность и выход из нижней части таблицы, тогда как гости стремятся удержаться в зоне лидеров. Матч обещает быть результативным, учитывая открытый стиль одной команды и прагматичный подход другой.

«Строгино»

Московский клуб после 9 туров располагается на 12-й строчке с 9 очками. «Строгино» демонстрирует атакующий футбол, забив 9 голов в последних 5 матчах. Однако оборона команды остаeтся слабым звеном: 12 пропущенных мячей за тот же период говорят о системных проблемах в защите. Особенно тревожит то, что команда пропускает стабильно – в каждом из 5 последних туров.

Главным оружием «Строгино» остаeтся скорость и движение в атаке, но отсутствие баланса между линиями мешает команде достигать результата. Тем не менее победа в последнем туре над «СКА-Хабаровск-2» (4:3) может придать уверенности.

«Динамо Брянск»

Команда из Брянска более сбалансирована и на данный момент занимает 4-е место с 16 очками. «Динамо Брянск» предпочитает прагматичный футбол: в последних 5 матчах они забили 4 и пропустили 4 мяча. Хотя результативность команды не впечатляет, «Динамо» стабильно набирает очки, минимизируя ошибки в обороне.

Сильной стороной коллектива является защита, в то время как атакующая линия часто зависима от действий Дрогунова – лучшего бомбардира команды, забившего 8 голов в сезоне. Команда демонстрирует устойчивую игру и может эффективно закрывать пространство даже против команд с агрессивным стилем.

Факты о командах

«Строгино»

12 место в таблице, 9 очков

В последних 5 матчах: 9 забитых, 12 пропущенных

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 2.40 пропущенных за игру

«Динамо Брянск»

4 место в таблице, 16 очков

В последних 5 матчах: 4 забитых, 4 пропущенных

В среднем 0.80 гола как в атаке, так и в защите

Команда стабильна и редко допускает провалы

Личные встречи 18% (2) 0% (0) 82% (9) 13 Забитых мячей 25 1.18 В среднем за матч 2.27 6:2 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 6:2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 17 тур Динамо Бр 3 : 0 Строгино Россия. Кубок, 1/64 финала Динамо Бр 3 : 1 Строгино Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур Строгино 0 : 2 Динамо Бр Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур Динамо Бр 1 : 0 Строгино Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур Строгино 2 : 5 Динамо Бр Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур Строгино 0 : 2 Динамо Бр Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур Динамо Бр 2 : 0 Строгино Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур Строгино 1 : 2 Динамо Бр Россия. ПФЛ. Зона Центр, 11 тур Динамо Бр 3 : 1 Строгино Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур Динамо Бр 0 : 2 Строгино Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур Строгино 6 : 2 Динамо Бр

Прогноз на матч «Строгино» – «Динамо Брянск»

«Строгино» играет в яркий, но уязвимый футбол. Слабая оборона может стать решающим фактором в пользу более организованного «Динамо Брянск». Однако хозяева могут использовать домашнее преимущество и агрессию в атаке, чтобы навязать борьбу. Ожидается матч с голами с обеих сторон, но с минимальным перевесом гостей за счeт большей стабильности.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Брянск»

Рекомендованные ставки: