Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Визела
Результаты
€ 800 тыс
Визела - результаты матчей
Визела
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу ду Визела
Сайт:
http://www.fcvizela.pt/
Тренер:
Мануэль «Тулипа» да Силва
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2021/2022
18.05 | 17:30
Боавишта
2 : 2
Визела
11.05 | 17:30
Визела
3 : 0
Эштрела
03.05 | 22:15
Морейренcе
1 : 0
Визела
27.04 | 17:30
Визела
1 : 1
Риу Аве
20.04 | 22:30
Брага
2 : 1
Визела
15.04 | 22:15
Визела
0 : 1
Шавиш
06.04 | 17:30
Фамаликан
3 : 2
Визела
31.03 | 20:00
Визела
0 : 4
Каза Пиа
16.03 | 23:30
Порту
4 : 1
Визела
09.03 | 18:30
Визела
2 : 1
Фаренсе
03.03 | 18:30
Портимоненси
0 : 0
Визела
25.02 | 18:30
Визела
3 : 3
Эшторил
18.02 | 21:00
Бенфика
6 : 1
Визела
13.02 | 18:30
Жил Висенте
0 : 1
Визела
04.02 | 18:30
Визела
0 : 1
Витория Гимараеш
28.01 | 23:30
Арука
5 : 0
Визела
18.01 | 23:45
Визела
2 : 5
Спортинг
14.01 | 21:00
Визела
1 : 4
Боавишта
06.01 | 18:30
Эштрела
1 : 1
Визела
23.12 | 18:30
Визела
0 : 0
Морейренcе
16.12 | 18:30
Риу Аве
1 : 1
Визела
08.12 | 18:30
Визела
1 : 3
Брага
01.12 | 23:30
Шавиш
2 : 1
Визела
11.11 | 21:00
Визела
0 : 0
Фамаликан
05.11 | 18:30
Каза Пиа
0 : 1
Визела
29.10 | 23:30
Визела
0 : 2
Порту
07.10 | 17:30
Фаренсе
0 : 0
Визела
30.09 | 17:30
Визела
2 : 3
Портимоненси
23.09 | 17:30
Эшторил
2 : 2
Визела
16.09 | 22:30
Визела
1 : 2
Бенфика
01.09 | 22:15
Визела
1 : 0
Жил Висенте
27.08 | 20:00
Витория Гимараеш
2 : 0
Визела
20.08 | 22:30
Визела
2 : 2
Арука
12.08 | 22:30
Спортинг
3 : 2
Визела
Главные новости
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
3
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+