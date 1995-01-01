Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|23:30
|Визела
|0:2
|Бенфика
|21 тур
|17 февраля, пятница
|23:15
|Жил Висенте
|1:1
|Визела
|20 тур
|10 февраля, пятница
|23:15
|Визела
|0:0
|Шавиш
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Порту
|2:0
|Визела
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Визела
|3:1
|Риу Аве
|17 тур
|21 января, суббота
|00:15
|Спортинг
|2:1
|Визела
|16 тур
|14 января, суббота
|18:30
|Визела
|3:0
|Маритиму
|15 тур
|7 января, суббота
|00:15
|Фамаликан
|2:1
|Визела
|14 тур
|30 декабря, пятница
|22:00
|Визела
|3:0
|Витория Гимараеш
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:30
|Пасуш де Феррейра
|0:2
|Визела
|12 тур
|5 ноября, суббота
|18:30
|Визела
|0:1
|Арука
|11 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Боавишта
|2:2
|Визела
|10 тур
|23 октября, воскресенье
|17:30
|Визела
|0:1
|Санта-Клара
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Каза Пиа
|0:1
|Визела
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:30
|Визела
|1:0
|Портимоненси
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:30
|Брага
|2:0
|Визела
|6 тур
|12 сентября, понедельник
|22:15
|Визела
|0:1
|Эшторил
|5 тур
|2 сентября, пятница
|21:00
|Бенфика
|2:1
|Визела
|4 тур
|29 августа, понедельник
|23:15
|Визела
|2:2
|Жил Висенте
|3 тур
|20 августа, суббота
|20:00
|Шавиш
|1:1
|Визела
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|20:00
|Визела
|0:1
|Порту
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:30
|Риу Аве
|0:1
|Визела