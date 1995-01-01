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    Визела - результаты

    Город Визела
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт www.fcvizela.pt/
    Стадион Эштадиу ду Визела
    Тренер Альваро Пачеко
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 23:30 Визела 0:2 Бенфика
    21 тур
    		17 февраля, пятница 23:15 Жил Висенте 1:1 Визела
    20 тур
    		10 февраля, пятница 23:15 Визела 0:0 Шавиш
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:00 Порту 2:0 Визела
    18 тур
    		29 января, воскресенье 18:30 Визела 3:1 Риу Аве
    17 тур
    		21 января, суббота 00:15 Спортинг 2:1 Визела
    16 тур
    		14 января, суббота 18:30 Визела 3:0 Маритиму
    15 тур
    		7 января, суббота 00:15 Фамаликан 2:1 Визела
    14 тур
    		30 декабря, пятница 22:00 Визела 3:0 Витория Гимараеш
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:30 Пасуш де Феррейра 0:2 Визела
    12 тур
    		5 ноября, суббота 18:30 Визела 0:1 Арука
    11 тур
    		30 октября, воскресенье 18:30 Боавишта 2:2 Визела
    10 тур
    		23 октября, воскресенье 17:30 Визела 0:1 Санта-Клара
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 20:00 Каза Пиа 0:1 Визела
    8 тур
    		1 октября, суббота 17:30 Визела 1:0 Портимоненси
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 22:30 Брага 2:0 Визела
    6 тур
    		12 сентября, понедельник 22:15 Визела 0:1 Эшторил
    5 тур
    		2 сентября, пятница 21:00 Бенфика 2:1 Визела
    4 тур
    		29 августа, понедельник 23:15 Визела 2:2 Жил Висенте
    3 тур
    		20 августа, суббота 20:00 Шавиш 1:1 Визела
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 20:00 Визела 0:1 Порту
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:30 Риу Аве 0:1 Визела
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