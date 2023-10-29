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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Порту
Визела - Порту: обзор матча 29 октября 2023
Визела
29.10.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 2
Завершен
Порту
22'
М. Тареми (П)
44'
С. Эустакиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Порту
90'
Желтая карточка
Г. Борхес
84'
Замена
Г. Борхес
️️️️
М. Тареми
84'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Варела
Желтая карточка
А. Соро
82'
81'
Желтая карточка
М. Тареми
Замена
А. Соро
️️️️
Н. Морейра
81'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Лакава
81'
77'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Д. Карму
76'
Замена
А. Франку
️️️️
Ф. Консейсау
76'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
Замена
А. Мендес
️️️️
Саму
73'
72'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
Желтая карточка
М. Перейра
66'
Желтая карточка
П. Ортис
64'
57'
Желтая карточка
Д. Карму
Замена
П. Ортис
️️️️
A. Busnić
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Эустакиу
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
(К)
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
24
Педро Ортис
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Jardel
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-3-2-2
97
Бантич
3
Перейра
43
Вильсон
3
Андерсон
82
Силва
20
Саму
90
Наскименту
36
Лакава
17
Морейра
22
99
Эссенде
4-2-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
6
Карму
3
Санчес
22
Варела
46
Эустакиу
7
Консейсау
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
36
Лакава
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
36
Лакава
22
24
Ортис
24
Ортис
22
20
Саму
22
Мендес
22
Мендес
20
Саму
17
Морейра
29
Соро
29
Соро
17
Морейра
6
Карму
15
Кардосо
15
Кардосо
6
Карму
22
Варела
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Варела
7
Консейсау
10
Франку
10
Франку
7
Консейсау
9
Тареми
11
Борхес
11
Борхес
9
Тареми
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Визела
Порту
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
22
Jardel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
22
Jardel
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Визела - Порту
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Oliveira, Portugal
Стадион:
Estadio do FC Vizela, Vizela
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